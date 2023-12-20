رئيس جامعة سوهاج يستقبل مدير إدارة التربية العسكرية الجديد

استقبل الدكتور حسان النعماني رئيس جامعة سوهاج، المقدم محمد حمدي أحمد مدير إدارة التربية العسكرية الجديد بالجامعة، والذي تولى الإدارة خلفاً للمقدم محمد عاطف، وذلك بمكتب رئيس الجامعة بالحرم الجامعي القديم .

وثمن النعماني، جهود القوات المسلحة وما تبذله من تضحيات للحفاظ على الوطن وحماية أراضيه، بالإضافة الى دورها فى خدمة طلاب الجامعة لتنفيذ منهج التربية العسكرية، وفقًا للقواعد التي تحددها وزارة الدفاع ونشر ثقافة الإنتماء والولاء للوطن بين الطلاب، متمنياً للمقدم محمد حمدي مزيداً من النجاح والتوفيق في مهام عمله الجديد .

وأشاد رئيس الجامعة بالعقيد محمد عاطف مدير إدارة التربية العسكرية بالجامعة السابق، مثمناً إسهاماته وتفانيه في العمل خلال فترة عمله بالجامعة، والذي كان نموذجًا مشرفًا ومثالًا يحتذى به وحرصه على إنجاز المهام المنوط بها في الإشراف على دورات التربية العسكرية للطلاب وبعض الأنشطة الأخرى، الي جانب تعاونه في تنظيم الندوات والزيارات الميدانية إلى المشروعات القومية التي يتم تنفيذها والمناطق العسكرية لتعريف الطلاب بما تقوم به القوات المسلحة لخدمة وحماية أمن مصر ونهضتها.