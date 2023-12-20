نصائح مهمة للتعامل مع الضغط العصبي

الضغط العصبي.. الضغط العصبي أو الإجهاد العصبي هو رد فعل الجسم تجاه المواقف الضارة سواء كانت حقيقية أو متصورة، فعندما يشعر الشخص بالتهديد، يحدث تفاعل كيميائي داخل الجسم يسمح للشخص بالتصرف بطريقة تمنع الإصابة بالمشكلات الصحية، بل يعاني من الإجهاد العصبي.

ويُعرف رد فعل "الضغط العصبي" باسم القتال استجابة للضغط وخلاله يرتفع معدل ضربات القلب ويتسارع التنفس وتتقلص العضلات ويرتفع ضغط الدم لحماية الجسم.

وتختلف القدرة على التعامل مع التوتر بين الشخص وغيره حيث إن هناك بعض الأشخاص أكثر قدرة للتعامل مع التوتر والضغط العصبي عن غيرهم، والبعض الاخر يتعامل معه لإنجاز بعض المهام الموكلة لهم.

أعراض الضغط العصبي

الصداع

صعوبة في التركيز

الشعور بالإرهاق

تجنب الناس

التدخين بكثرة

شد عضلي

زيادة سرعة ضربات القلب

لكن التعرف على سبب الضغط العصبي الذي يمر به الفرد الخطوة الأولى للتعامل مع المشكلة بطريقة سليمة؛ لذلك يجب مراجعة التغيرات التي طرأت في الفترة الأخيرة، وكيف كان رد فعل الفرد نفسيًا وجسمانيًا على هذا الضغط العصبي؛ وذلك لتفهم طبيعة الموقف والمشاعر.

وقد حذرت هيئة الدواء المصرية من الضغط العصبي الذي يتعرض له بعض الأشخاص، موضحة بضرورة التعامل معه من خلال الآتي:

تقليل حجم الضغوطات المحيطة بالأشخاص عن طريق تجنب الضغوطات غير الضرورية.

معرفة حدود الإمكانيات لدى كل شخص، وعدم القبول بمهام أكبر من الطاقة أو القدرة على التحمل.

الابتعاد عن الأشخاص الذين يسببون ضغطًًا عصبيًا.

فحص جدول الأعمال بعناية وتصنيف المهام إلى مهام عاجلة وأخرى غير عاجلة؛ لتتمكن من ترتيب اليوم على النحو الصحيح.

لا يمكن القيام بكل شيء في آن واحد.