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الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

اقتصاد

سعر شكارة الدقيق صباح اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

الدقيق
الدقيق

سعر الدقيق.. شهدت أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء، استقرارًا ملحوظًا، إذ يتزايد البحث عن أسعاره، ويهتم المواطنون بالتعرف على أسعار السلع الأساسية خاصة الدقيق.

 

وتستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الدقيق خلال تعاملات اليوم الأربعاء في الأسواق ولدى تاجر الجملة، وجاءت الأسعار على النحو الآتي:   

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سعر الريال السعودي بالبنوك اليوم الأربعاء 20-12-2023

سعر الدقيق اليوم الاربعاء في مصر

الدقيق

الدقيق بروتين 27

استقر سعر الدقيق (بروتين/27) في السوق المحلي، ليصل إلى 15,200 جنيه للطن.

 

الدقيق بروتين 24

وثبت سعر الدقيق (بروتين/24) اليوم ليصل سعر الطن إلى 15,000 جنيه.

 

سعر الردة للتاجر في السوق المحلي

كما شهدت أسعار الردة "محلي" لدى التاجر، ثباتًا، حيث وصلت القيمة الشرائية للطن إلى 11,200 جنيهًا.

 

ويعتبر الدقيق من أشهر السلع الغذائية التي يقبل الجميع على شرائه، حيث يدخل الدقيق في صناعة الكثير من السلع المختلفة، إذ شهد سعر الدقيق ارتفاعاً كبيراً خلال الفترة الماضية بشكل جنوني.

 

ومن المعروف لدى الجميع أن مصر تعد من أوائل الدول التي تستخدام القمح، إذ يتم استيراد في مصر من 14 دولة، وهذا حتى يتم توفير سعر رغيف العيش الواحد لأكثر من مئة مليون مواطن

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