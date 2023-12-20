عاجل
انقلاب سيارة نقل ثقيل على الطريق الإقليمي |فيديو
الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

أقصر نهار وأطول ليل.. عدد أيام فصل الشتاء وتفاصيل مهمة

فصل الشتاء
فصل الشتاء

فصل الشتاء.. ساعات قليلة ونستقبل فصل الشتاء والذي يبدأ في الثاني والعشرين من ديسمبر كل عام، ويتسم ببرودة الطقس وانخفاض درجات الحرارة على كافة أنحاء البلاد.

txt

طرق بسيطة لإنقاص الوزن في الشتاء

txt

نصائح تجعل منزلك آمنًا من الحوادث الكهربائية في الشتاء

ومع بداية فصل الشتاء يحدث بما يُسمى بـ"الانقلاب الشتوي"، ليميل القطب الجنوبي للأرض نحو الشمس فتكون أشعتها عمودية تمامًا على مدار الجدي عند خط عرض 23.44 درجة جنوبًا، وهو ذروة فصل الشتاء في النصف الشمالي للكرة الارضية، وذروة الصيف في النصف الجنوبي.

ويتسم فصل الشتاء بقصر النهار ليصل 10 ساعات تقريبًا وطول الليل ليصل 14 ساعة، وتبلغ الشمس أدنى ارتفاع لها فوق الأفق وقت الظهيرة عند عبورها خط الزوال ويكون ظل الإنسان على الأرض في هذا الوقت أطول ما يمكن.

وفلكيًا يستمر فصل الشتاء لمدة 88 يومًا و23 ساعة و39 دقيقة، ليأتي بعده فصل الربيع الذي تزدهر فيه الأشجار والأزهار.

كما يتميز الشتاء بتساقط الأمطار والثلوج في كثير من المناطق على وجه الأرض.

وتكثر الأعياد في فصل الشتاء ولا سيما الأعياد المتعلقة بأعياد الميلاد المجيد، وعيد رأس السنة الميلادية، والذي تحتفل فيه معظم دول العالم.

كما تحدث العديد من الفيضانات والعواصف، وزيادة نسبة المياه الجوفية بسبب هطول الأمطار.

مواد متعلقة

منتجات مفيدة لصحة الأسنان خلال فصل الشتاء

موعد بداية فصل الشتاء 2024 رسميًا في مصر

الأرصاد تكشف موعد بداية فصل الشتاء وتحذر من طقس الأيام المقبلة (شاهد)

نشرة التوك شو.. حقيقة الشتاء الأكثر برودة في مصر وعمرة طوني خليفة

بعد قاسم.. نوات تضرب عروس المتوسط خلال الشتاء

تقلبات الخريف الحادة.. 6 نصائح للوقاية من الأمراض التنفسية للأطفال
الجريدة الورقية