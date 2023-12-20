ثلاثي هجومي يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام ساجرادا الانجولي في الكونفدارلية

يواجه الزمالك نظيره ساجرادا الأنجولي، مساء اليوم، في المباراة التى تجمعهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية الإفريقية بحثًا عن الفوز على البطل الأنجولي في المباراة التي يشهدها ملعب 11 نوفمبر.

التشكيل المتوقع للزمالك أمما ساجرادا الانجولي في الكونفدرالية

ومن المتوقع أن يبدأ الزمالك المباراة بالتشكيل التالي:

حارس المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: عمر جابر، حمزة المثلوثي، محمد عبدالغني، محمد عبدالشافي.

الوسط: نبيل عماد دونجا، عمرو السيسي، يوسف أوباما.

خط الهجوم: أحمد مصطفى "زيزو" سيف الجزيري، شيكابالا.

ويتصدر الزمالك مجموعتة بـرصيد 9 نقاط ، جمعهما من الفوز في الثلاث مباريات التي خاضها بدور المجموعات حتى الأن أمام أبو سليم الليبي وسوار الغيني وساجرادا الأنجولي.

ومن المقرر أن تقام مباراة ساجرادا أمام الزمالك في السادسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 20 ديسمبر الجاري، على ملعب 11 نوفمبر.

وتُذاع مباراة ساجرادا الأنجولي والزمالك عبر شبكة قنوات "بين سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث المسابقات القارية خلال السنوات الكثيرة الماضية.