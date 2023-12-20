وفاة ربة منزل شربت حمض الكبريتيك أثناء تنظيف منزلها بالمراغة

استقبل مستشفى سوهاج الجامعي ربة منزل في منتصف العقد السادس من العمر تقيم بدائرة مركز المراغة شمال محافظة سوهاج مصابة بنزيف بالبطن إثر تناولها مادة كاوية "حمض الكبريتيك المخفف" كان في زجاجة مياه غازية عن طريق الخطأ حال قيامها بتنظيف منزلهم وتوفيت أثناء تلقيها الإسعافات اللازمة وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد بورود إشارة من مستشفى سوهاج الجامعي لمركز شرطة المراغة بوصول "نادية . م . س . ا" 54 سنة ربة منزل ومقيمه دائرة المركز مصابة بنزيف بالبطن إدعاء تناولة مادة كاوية وتوفيت أثناء تقديم الإسعافات اللازمة .





إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة وبالفحص وسؤال نجلها "خالد . ا . ف . م" 29 سنة حاصل على دبلوم صناعي ومقيم بذات الناحية أفاد أنه أثناء قيام والدته بتنظيف المنزل تناولت مادة كاوية "حمض الكبرييتك المخفف" بداخل زجاجة مياه غازية عن طريق الخطأ معتقدة أن بداخلها مياه شرب مما أدى لإصابتها ووفاتها ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك ونفى الشبهه الجنائية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .