سقوط نصاب تسفير المواطنين للخارج بالمنشأة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه جنوب محافظة سوهاج من إلقاء القبض على موظف بشركة سياحية خاصة في العقد الثالث من العمر لقيامه بالنصب على عامل والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده أو رد المبالغ التي استولى عليها وجرى التحفظ على المتهم وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .





تلقى اللواء مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من اللواء مدير إدارة البحث الجنائي يفيد بورود محضرا لمركز شرطة المنشاه من الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة "منطقة جنوب الصعيد" يتضمن بلاغ "خيري . ا . ا . ع" 33 سنة عامل ومقيم دائرة مركز المنشاه بتضرره من "فهد . ح . ا . ى" 29 سنة موظف بشركة سياحية خاصة ومقيم دائرة المركز لقيامه بالنصب عليه والإستيلاء منه على مبالغ مالية بزعم مقدرته على تسفيره لدولة السعودية إلا أنه لم يف بوعده ورفض رد المالبغ الماليه المستولي عليها .





عقب استصدار اذن النيابة العامة تمكن ضباط الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد بالإشتراك مع ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه من ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اقر بإرتكابه الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية .





تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .