شوارع الفيوم في قبضة الباعة الجائلين

تشهد شوارع مدينة الفيوم، وعواصم المراكز فى المحافظة عشوائية شديدة تزداد بمراحل أيام الأسواق الأسبوعية فى مدينة الفيوم يومى الثلاثاء والجمعة.

وفى ابشواى واطسا يوم الخميس والسبت فى سنورس والاثنين فى طاميه وتتحول الشوارع فى هذه الايام الى فوضى نتيجة لافتراش الباعة "نهر " الطرق وفى الايام العادية يقوم الباعة واصحاب المحال بالاستيلاء على الارصفة بل و اجزاء كبيرة من الشوارع.

مما يؤدى الى الزحام واصابة بعض الشوارع بالشلل التام مروريا ناهيك عن التوك توك والترويسكلات الذين يثير الفوضى فى شوارع المدن والقرى بمراكز المحافظة بالاضافة الى سيارات السيرفيس والتاكسى فى شوارع مدينة الفيوم .

ورغم ما تبذله الاجهزة التنفيذية وشرطة المرافق من جهود لضبط الشوارع الا انه الباعة سرعان ما يعودون لسابق عهدهم فى الاستيلاء على الارصفة و نهر الطريق فيما اشبه بلعبة "القط والفأر" .

فى حى الحواتم بمدينة الفيوم استولى الباعة على اجزاء كبيرة من الطريق فى المنطقة الممتدة من مسجد الفرقان حتى قرب ميدان الحواتم ويتضاعف الاستيلاء يومى الثلاثاء والجمعه موعد السوق الاسبوعى ورغم وجود سوق رسمى فى الحى الا انه خالى تماما من الباعة .

شارع مصطفى كامل فى مدينة الفيوم من الامثلة الواضحة على هذه العشوائية حيث تجد باعة الاحذية يقفون بـ "استاندات " الاحذية فى الشارع وايضا باعة الفاكهة الذين يضعون عرباتهم فى الطريق دون مبالاه مما تحدثه من "ربكة" مرورية ,وتنتقل عدوى الفوضى الى شارع الرملة ودحدورة هدى حيث يعتدى اصحاب المحلات على نهر الطريق الضيق بوضع بضاعتهم فيه والتى وصلت الرى "رص" كراتين الاجهزة المنزلية فى الشوارع .

درب حرازة

اما المرور فى شارع درب حرازة فأنه من رابع المستحيلات بسبب الاستيلاء على الشارع من قبل اصحاب المحال وباعة الخضر والفاكهة واللحوم وغيرها .وشارع مدرسة الفنية فى حى الحادقة لايختلف الامر كثيرا من استيلاء الباعة على اجزاء كبيرة من الطريق.

وفى شارع السد العالى وقرب موقف سنهور تزيد حالة الفوضى والعشوائية من قبل الباعة خاصة يومى الثلاثاء والجمعه موعد السوق الاسبوعى ولم يبال الباعة من وضع الخضار والفاكهة فى نهر الطريق وافترش جزء كبير منه وطوال ثلاثة اشهر من يوليوحتى نهاية سبتمبر يقام سوق المانجو ناهيك عن "السويقة" الاسبوعية يومى الثلاثاء والجمعه .

ولا يقتصر التعدى على الطرق على هذه الشوارع التجارية بل ايضا فى غيرها مثل الشارع الواصل بين موقف مصر وموقف طاميه تحول الى "باكيات" استولى عليها الباعة وجعلوها سوق شبه رسمى لبيع الاحذية والملابس واكسسوارات المحمول بالاضافة الى باعة الفاكهة والخضار .

يقول محمد البحيرى من مدينة طاميه ان الشوارع اصبحت لا تطاق سواء فى مدينة الفيوم التى استولى على اغلب الشوارع فيها الباعة وايضا فى طاميه والتى "ترتع" فيها "التكاتك" ليل نهار

ويقول وليد سيد من مدينة الفيوم ان الباعة فى الاسواق الاسبوعية يومى الثلاثاء او الجمعه وايضا فى "السويقات " اليومية يستولون على الشوارع بفرش بضاعنهم من الخضر والفاكهة ولابد من نقل هذه الاسواق من شوارع المدينة التى اصبح السير فيها امر صعب جدا.

ويضيف احمد صلاح من مدينة الفيوم ان الباعة فى الاسواق الاسبوعية يومى الثلاثاء او الجمعه وايضا فى "السويقات " اليومية يستولون على الشوارع بفرش بضاعنهم من الخضر والفاكهة ولابد من نقل هذه الاسواق من شوارع المدينة التى اصبح السير فيها امر صعب جدا.

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