"الغيثى " اصغر حكام البطولة" في شمال افريقيا للمدارس

"عثمان" و"طه" يشاركون فى الاعداد الفنى والبدنى

شارك محمد طه نائب رئيس لجنة اللياقة البدنية فى لجنة الحكام الرئيسية كـ مسئول بدنى للحكام فى بطولة شمال افريقيا للمدارس مع الكابتن سمير عثمان رئيس لجنة الحكام فى البطولة والمسئول عن الاعداد الفنى للحكام خلال البطولة والتى اختتمت مساء امس الثلاثاء واستضافتها مصرخلال الفترة من 17 الى 19 ديسمبر وحضر ختام البطولة جمال علام رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم، و وليد العطار المدير التنفيذى للاتحاد، ودينا الرفاعى عضو مجلس إدارة الاتحاد، وعبد الحكيم الشلمانى رئيس اتحاد شمال افريقيا.

المغرب وليبيا فى المراكز الاولى

حقق كلا من منتخب المغرب بنات ومنتخب ليبيا بنين المركز الأول للبطولة، و جاء فى المركز الثانى كلا من منتخب مصر بنين و بنات، و فى المركز الثالث جاء كلا من منتخب المغرب بنين و ليبيا بنات، حيث خصص اتحاد شمال إفريقيا جائزة 100 ألف دولار للمركز الأول و 75 ألف دولار للمركز الثانى، و 50 ألف دولار للمركز الثالث .

أقيمت البطولة بمشاركة 6 منتخبات من مصر، المغرب وليبيا (بواقع 3 فرق من الأولاد والفتيات) ضمن الفئة العمرية أقل من 15 سنة.

تُعد هذه النسخة هى الثانية والتى نظمها الاتحاد المصري لكرة القدم للمرة الثانية على التوالي لكأس شمال أفريقيا للمدارس، حيث قام مجلس إدارة الاتحاد برئاسة جمال علام بتشكيل اللجنة المنظمة للبطولة واختيار حاتم سرور مديرا للبطولة، التى تعد إحدى البطولات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية للمدارس، المؤهلة بدورها لنهائيات كأس العالم للمدارس.

وكانت البطولة قد افتتحت يوم الأحد الماضى بحضور جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم وأشرف البجرمي نيابة عن وزير الشباب والرياضة ومحمود الهمامي المدير التنفيذى باتحاد شمال أفريقيا وجيرسون مسؤول المدارس بالكاف.

وشهدت البطولة تواجد الحكم زكريا الغيثى من ليبيا والبالغ من العمر 14 عاما وشارك فى البطولة كـ حكم مساعد وحكم رابع .

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