«الشيوخ» الأمريكي يفسد احتفالات عيد الميلاد بأوكرانيا في المساعدات

أكد أعضاء بارزون من مجلس الشيوخ الثلاثاء، أن المجلس لن يصوت على اتفاق لزيادة المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا وتعزيز أمن الحدود الأمريكية قبل بداية العام المقبل، قبل احتفالات الأوكرانيين بعيد الميلاد.

ويساور القلق القيادة في أوكرانيا من تراجع الدعم الدولي الذي يعتمد عليه الجيش لمواجهة العملية العسكرية الروسية في البلد السوفياتي السابق.

وقال تشاك شومر، زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، للصحفيين "سيعمل مفاوضونا بجد شديد جدا في فترة الاستراحة في ديسمبر/ كانون الأول ويناير كانون الثاني، وهدفنا هو إنجاز شيء ما بمجرد عودتنا".

وأوضح الجمهوري جون ثون، وهو الرجل الثاني في المجلس، أنه لن يتم التوصل إلى اتفاق قبل يناير/ كانون الثاني. وقال في قاعة مجلس الشيوخ "نفد الوقت من الديمقراطيين حتى أصبح من المستحيل التوصل إلى اتفاق جوهري حول أمن الحدود قبل عيد الميلاد".

وحذر البيت الأبيض من أنه بحلول نهاية العام ستنفد المساعدات الأمريكية المقدمة لأوكرانيا لدعم مساعيها لاستعادة الأراضي التي سيطرت عليها روسيا منذ عام 2022.

وتعثر طلب لإدارة الرئيس جو بايدن للحصول على دعم آخر بقيمة 61 مليار دولار في الكونغرس لأن الجمهوريين قالوا إنه يتعين أن يقترن بضوابط أشد صرامة على الهجرة على طول الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك. ويعتبر تمويل إسرائيل، وهو عنصر آخر من هذه الحزمة، أقل إثارة للجدل.

وتعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا إثارة للانقسام في السياسة الأمريكية، ولطالما فشلت محاولات إصلاح تحظى بدعم الحزبين على مدى السنوات العشرين الماضية.

وفي وقت سابق الثلاثاء حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن "تراجعا محتملا للمساعدة الأمريكية يمكن أن يؤثر على مساعدة الاتحاد الأوروبي".

لكنه تدارك خلال مؤتمره الصحفي السنوي: "أنا واثق بأن الولايات المتحدة لن تخوننا، وبأن ما اتفقنا عليه مع الولايات المتحدة سيتم احترامه".

وفشل الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي في اعتماد حزمة ساعدات جديدة لكييف بعد تحفظ المجر على الخطة الأوروبية.