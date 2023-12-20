شكاوى من جدول امتحانات الفصل الدراسي الأول في الجيزة

اشتكى عدد من أولياء أمور طلاب محافظة الجيزة من جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2023-2024 بعد وضع امتحانات في يوم 6 يناير ليلة عيد الميلاد المجيد.

وذكرت داليا الحزاوي مؤسس ائتلاف أولياء أمور مصر وخبيرة الاسرية، أنها رصدت حالة من الجدل والغضب بين أولياء امور طلاب المدارس المسيحيين في محافظة الجيزة، بعد إعلان مديرية التربية والتعليم جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024.

وقالت داليا الحزاوي إن أولياء امور الطلاب المسيحيين في مدارس محافظة الجيزة فوجئوا بعد إعلان جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 بالجيزة بوجود امتحانات يوم 6 يناير 2024 “ليلة العيد” دون أي مراعاة لموعد عيد الميلاد الخاص بالمسيحيين والمقرر يوم 7 يناير .

وأضافت داليا الحزاوي أن أولياء الأمور يستغيثون ويناشدون مديري مديريات التربية والتعليم، بضرورة مراعاة أعياد المسيحيين عند وضع جداول امتحانات الترم الاول 2024، مؤكدةً أنه من حق الطلاب المسيحيين أن يستمتعوا بالعيد.

وتابعت الحزاوي قائلة: "نرجو من وزارة التربية والتعليم التدخل في هذه المشكلة وحلها في أسرع وقت مع مديريات التربية والتعليم وكذلك الاهتمام بمراعاة الطلاب عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 ، لإتاحة الوقت المناسب للطلاب للمراجعة".

قرار بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول

أصدر الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، قرارا عاجلا بشأن امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المدارس .

وقرر وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إرسال تعليمات عاجلة لجميع مديري مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات مصر تشدد على مراعاة إجازات وأعياد الأخوة المسيحيين عند إعداد جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب المدارس ووفق الخريطة الزمنية للعام الدراسى الحالي.

جداول امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 في الجيزة

أعلنت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، مواعيد امتحانات الترم الاول 2024 ، مؤكدةً أنه بالنسبة لـ المرحلة الابتدائية ، تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفين الثاني والثالث الابتدائي من الثلاثاء ٩ يناير حتى الأربعاء ١٠ يناير ٢٠٢٤ ، بينما تبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصفوف الرابع والخامس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين ) والرابع والخامس والسادس والسابع ( صم وضعاف السمع ) من السبت ٦ يناير وحتي الخميس ١١ يناير ٢٠٢٤ ، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 للصف السادس الابتدائي ( عام وفصل واحد ومكفوفين) والثامن ( صم وضعاف السمع) من السبت ١٣ يناير وحتي الثلاثاء ١٦ يناير ٢٠٢٤ .

وعن مواعيد امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 للمرحلة الإعدادية في محافظة الجيزة، فمن المقرر بدء امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الأول الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني) من السبت 6 يناير وحتي الإثنين 15 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الإعدادي ( عام وصم ومكفوفين ومهني ) من الثلاثاء 9 يناير وحتي الثلاثاء 16 يناير 2024 .

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية ( العامة والمهنية والمكفوفين والصم) من الأربعاء 17 يناير حتى الأربعاء 24 يناير 2024.

وأكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة ، أنه من المقرر أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لمرحلة التعليم الثانوي الفني بمختلف التخصصات خلال الفترة من السبت 6 يناير وحتى الأربعاء 24 يناير 2024 .

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي للصُم وضِعاف السمع خلال الفترة من الثلاثاء 9 يناير حتي 16 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 الصفين الأول والثاني الثانوي المكفوفين من السبت 6 يناير وحتى الثلاثاء 16 يناير 2024.

بينما تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لطلاب الصف الأول الثانوي العام من يوم الاثنين 15 يناير 2024 حتى الأربعاء 24 يناير 2024، وتبدأ امتحانات الترم الاول 2024 لطلاب الصف الثاني الثانوي العام من الأحد 14 يناير 2024 وحتى الأربعاء 24 يناير 2024.

أما عن امتحانات الترم الاول 2024 للمواد غير المضافة للمجموع ومادة المستوي الرفيع، أكدت مديرية التربية والتعليم محافظة الجيزة عقدها أيام 2 و3 و4 يناير 2024.