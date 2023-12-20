الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الاتفاق السعودي ينضم لصراع التعاقد مع زيزو

زيزو
زيزو

أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن نادي الاتفاق السعودي دخل الصراع من أجل التعاقد مع أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

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وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "الشباب السعودي كان أبرز المهتمين بضم زيزو ودخل الاتفاق في الوقت الحالي وبقوة، من أجل الظفر بخدماته".

وأضاف أمير هشام: "العرض قد يصل إلى الزمالك خلال الفترة المقبلة وقد يفوق العرض مبلغ 10 ملايين دولار، وبالتالي قد يتم مناقشة العرض من ناديه
 

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