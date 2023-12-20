مصطفى عسل: فخور بالتتويج بلقب بطولة العالم للإسكواش

كشف مصطفى عسل المصنف الثالث ولاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر للاسكواش أنه فخور بالتتويج بلقب بطولة العالم للفرق للاسكواش والتي أقيمت في نيوزيلندا، مؤكدًا أن الأمور تسير بشكل أفضل من قبل المسؤولين في الاتحاد المصري.

وقال مصطفى عسل في مداخلة من "نيويورك" عبر برنامج "الريمونتادا"، مع الإعلامي أحمد حسام ميدو، والمذاع عبر فضائية "المحور": "بطولة صعبة جدًا، ولكننا قدمنا مباريات قوية، وتمكنا من جلب البطولة لمصر".

وتابع: " هناك دعم كبير من وزير الشباب والرياضة، والوضع أفضل في الوقت الحالي، وأي رياضي في مصر يرغب في الأفضل".

وقال: "هناك مجهود كبير من المسؤولين داخل مصر لحل المشاكل، والموضوع يسير بشكل أفضل في الوقت الحالي".

وأردف: "كان هناك منافسة كبير ضد زملائنا، والموضوع كان صعبًا للغاية وهناك ضغط كبير، ولكننا تمكنا من الفوز والتتويج".

واختتم: "أوجه الشكر لجميع اللاعبين، وخاصًة كابتن علي فرج قائد الفريق".