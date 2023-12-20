توفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية داخل المدارس

وجه الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بتوفير نسخ مدمجة من البرامج التعليمية المعروضة على منصات الوزارة وقنوات مدرستنا داخل المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أن الهدف من إتاحة نسخ من البرامج التعليمية للطلاب داخل المدارس هو تمكين الطالب من الحصول على نسخة منها مجانًا.

جدول إذاعة البرامج التعليمية

كما وجه وزير التربية والتعليم بتكثيف الإعلان داخل المدارس عن جدول إذاعة البرامج التعليمية على المنصات التعليمية.

وأضاف وزير التربية والتعليم ضرورة إخطار الطلاب بإمكانية متابعة الطلاب هذه البرامج التعليمية عبر تطبيق “مدرستنا بلس” والذي يتوافر عليه كل الحصص لمختلف المناهج الدراسية.

وأشار وزير التربية والتعليم إلى ضرورة توعية الطلاب بالمدارس بالمواد التعليمية والتدريبية فضلا عن البرامج التعليمية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الإلكتروني لجميع الصفوف الدراسية للعام الدراسى ٢٠٢٣/٢٠٢٤.

ونبه وزير التربية والتعليم بتعريف الطلاب بإمكانية تحميل البرامج التعليمية والمواد التدريبية مجانًا، للمساعدة على تحقيق أقصى درجات التحصيل للطلاب بالتكامل مع الكتب المدرسية.

ولفت وزير التربية والتعليم إلى اهمية مجموعات الدعم المدرسية باعتبارها إحدى الآليات التى اتخذتها الوزارة لتخفيف الأعباء عن كاهل الأسرة المصرية.

وأكد وزير التربية والتعليم حرص الوزارة على متابعة مدى فاعليتها واستمرارها فى المدارس، موجها بتسخير جميع الإمكانيات التي تستهدف تقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب من خلال مجموعات الدعم المدرسي.



وفيما يتعلق بتسكين المعلمين الجدد الناجحين في “مسابقة ٣٠ ألف معلم- السنة الأولى”، أكد وزير التربية والتعليم أن كافة الإجراءات الخاصة بالمسابقة تمت وفق القانون، وبشفافية ونزاهة عالية، وتأكيدا لمبدأ تكافؤ الفرص.

ووجه وزير التربية والتعليم بضرورة وضع ضوابط معلنة فى توزيع المعلمين الجدد وفقا لمناطق سد العجز والتوزيع الجغرافي.

وشدد وزير التربية والتعليم على أهمية سرعة استقبال الوزارة لكافة الالتماسات التي تلقتها المديريات التعليمية خلال الفترة الماضية من المعلمين الذين لم يوفقوا في اجتياز التدريبات بالمسابقة تمهيدا لتنظيم التواصل معهم لمنحهم فرصة اخرى لاجراء اجتياز التدريب الذي لم يوفقوا فيه.

ووجه وزير التربية والتعليم بالمتابعة المستمرة لمديري المدارس الجدد فى إطار المبادرة الرئاسية "ألف مدير مدرسة"، وتقديم كافة سبل الدعم لهم في ونقل الخبرات إليهم وتحقيق الاستفادة القصوى من قدراتهم وأفكارهم في إحداث التطوير المنشود .

