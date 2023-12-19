آبل تسعى لتحديث برنامج Apple Watch لتجنب الحظر الوشيك

تسعى شركة آبل جاهدة لإجراء تحديثات برمجية لخوارزميات Apple Watch التي تقيس مستويات الأكسجين في الدم لتجنب الحظر الوشيك على الساعة الذكية في الولايات المتحدة بسبب نزاع حول براءات الاختراع، حسبما ذكرت بلومبرج. تعتقد شركة Apple أن تغيير كيفية قياس الساعة لتشبع الأكسجين يمكن أن يساعد في إبقاء الساعة على الرفوف خلال موسم التسوق المزدحم في العطلات.

يقع مستشعر الأكسجين في الدم، الذي تم تقديمه لأول مرة مع Apple Watch 6 في عام 2020، في قلب نزاع حول براءات الاختراع بين Apple وMasimo، وهي شركة أخرى مقرها كاليفورنيا رفعت دعوى قضائية ضد شركة Apple في عام 2021. وادعى Masimo أن مستشعر Apple انتهك براءتي اختراع متعلقتين لرصد الأكسجين في الدم المعتمد على الضوء الذي تملكه. وفي أكتوبر، أيدت لجنة التجارة الدولية (ITC) حكمًا، يفيد بأن شركة أبل انتهكت في الواقع براءات اختراع شركة ماسيمو.

ثم انتقلت القضية إلى البيت الأبيض لفترة مراجعة رئاسية مدتها 60 يومًا، تنتهي الأسبوع المقبل. إذا لم يستخدم الرئيس بايدن حق النقض ضد قرار لجنة التجارة الدولية، فسيتم منع شركة Apple من بيع Apple Watch 9 وApple Watch Ultra 2، والتي تتضمن استشعار الأكسجين في الدم. تلتزم شركة Apple بالحظر بشكل استباقي وستتوقف عن بيع طرازي Apple Watch على موقعها الإلكتروني في 21 ديسمبر وفي متاجر البيع بالتجزئة في 24 ديسمبر في حالة عدم حدوث النقض.

إحدى الطرق التي يمكن لشركة Apple من خلالها الاستمرار في بيع الساعة هي التسوية مع Masimo، لكن سباق الشركة في اللحظة الأخيرة لإجراء تغييرات برمجية على الساعة يشير إلى أنها لا تخطط للقيام بذلك. وأخبرت الشركة بلومبرج أنها تخطط لتقديم الحل البديل لبرنامجها إلى مركز التجارة الدولية للموافقة عليه. صرح جو كياني، الرئيس التنفيذي لشركة Masimo، لبلومبرج أنه سيكون منفتحًا على التسوية مع شركة Apple، لكن الشركة لم تتصل به بعد. قال: "رقصة التانغو تحتاج إلى شخصين".

كما أنه لا يعتقد أن تحديث برنامج Apple Watch من شأنه أن يحل الموقف. قال كياني: "لا أعتقد أن هذا يمكن أن ينجح، لا ينبغي له أن ينجح، لأن براءات الاختراع الخاصة بنا لا تتعلق بالبرمجيات". "إنهم يتعلقون بالأجهزة والبرمجيات."

من المؤكد أن إصلاح أجهزة Apple Watch سيكون أكثر صعوبة بالنسبة لشركة Apple من تعديل برامجها. حتى لو وافقت لجنة التجارة الدولية على أي تغييرات محتملة في الأجهزة، فإن تصنيع وشحن الإصدارات المعدلة من طرازي Watch قد يستغرق ما يصل إلى ثلاثة أشهر، حسبما قال شخص مطلع على كيفية عمل شركة Apple للنشر.

لدى Apple وMasimo تاريخ معقد. وبحسب ما ورد ناقشت شركة آبل الاستحواذ على الشركة في عام 2013 وتوظيف كياني للعمل على الميزات الطبية في ساعتها الذكية. هذه الصفقة لم تتم أبدا. وبدلاً من ذلك، ادعى كياني أن شركة آبل وظفت أكثر من 20 مهندسًا من شركة ماسيمو، وضاعفت بعض رواتبهم، وجعلتهم يطورون نفس النوع من التكنولوجيا الطبية التي كانوا يعملون عليها في شركة ماسيمو في شركة آبل. وقال كياني لبلومبرج: "هذا ليس انتهاكا عرضيا، بل هو الاستيلاء المتعمد على ملكيتنا الفكرية".

تواصلت Engadget مع شركة Apple للتعليق على تصريحات كياني. وقد وصفت الشركة سابقًا حكم لجنة التجارة الدولية بأنه "خاطئ" وتخطط لاستئناف القرار أمام الدائرة الفيدرالية.

ليس من الواضح ما إذا كانت شركة آبل ستحصل على راحة فورية. الجانب المشرق بالنسبة للشركة هو أن الحظر ينطبق فقط على مبيعات Apple Watch من خلال القنوات الخاصة بالشركة – موقعها الإلكتروني ومتاجر البيع بالتجزئة – في الولايات المتحدة. من المفترض أن تظل قادرًا على شراء Apple Watch من خلال تجار التجزئة الآخرين مثل Best Buy وWalmart وTarget.