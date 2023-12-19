سامسونج تضيف الأجهزة القابلة للطي إلى برنامج الإصلاح الذاتي لأول مرة

يمكن الآن لمالكي Samsung Galaxy Z Flip 5 وZ Fold 5 إصلاح هواتفهم من خلال خدمة الإصلاح الذاتي التي تقدمها الشركة. يتوسع برنامج "افعل ذلك بنفسك" بحيث يتم تضمين المزيد من منتجات Galaxy، بما في ذلك الأجهزة القابلة للطي والأجهزة اللوحية، في تعاون iFixit.

وقالت سامسونج إنها ستضيف سبعة منتجات أخرى هذا الشهر إلى قائمة أجهزتها المؤهلة للإصلاح الذاتي – من أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية والأجهزة اللوحية – بما في ذلك سلسلة Galaxy S23 وسلسلة Tab S9 وسلسلة Galaxy Book2 Pro. يوفر البرنامج للمستخدمين أجزاء جهاز الشركة المصنعة للمعدات الأصلية (OEM) وأدلة خطوة بخطوة تسمح بأشياء مثل استبدال الشاشة أو البطارية. سيختلف سعر مجموعات الإصلاح حسب الجهاز. على سبيل المثال، تبلغ تكلفة مجموعة شاشة وبطارية Samsung Galaxy S22 Ultra 240 دولارًا.

كما سيتم تقديم برنامج الإصلاح الذاتي من سامسونج، والذي تم إطلاقه لأول مرة في الولايات المتحدة العام الماضي، للعملاء في 30 دولة إضافية عبر أوروبا. وتقول الشركة إن توسيع نطاق ما يغطيه البرنامج يتماشى مع استراتيجية سامسونج الشاملة للتخفيف من النفايات الإلكترونية.