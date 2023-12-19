الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناقد رياضي: كهربا متواجد في مباراة أوراوا الياباني وكوكا سيكون جاهز بنسبة كبيرة

كهربا
كهربا

قال محمود شوقي الناقد الرياضي، أن بعثة النادي الأهلي في السعودية لا تزال تعيش حالة من الصدمة بعد السقوط أمام فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

إقرأ أيضًا..

txt

الأهلي يخصص خطاً ساخناً لإستفسارات العضويات الجديدة

txt

موعد مباراة تحديد المركز الثالث بين الأهلي وأوراوا رد دايموندز في مونديال الأندية

وتابع شوقي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "كولر عقد جلسة مع اللاعبين ولكنها ليست فنية وكانت نفسية، وطالب خلالها بنسيان الهزيمة والتركيز على تحقيق الميدالية البرونزية، وقدم إليهم الشكر على جهدهم المبذول خلال المباراة الأخيرة".

وأضاف محمود شوقي: "أحمد نبيل كوكا خضع لبعض التدريبات الاستشفائية وسيكون جاهز بنسبة كبيرة للتواجد في مباراة المركزين الثالث والرابع".

واستطرد: "محمود الخطيب شكر اللاعبين على الجهد المبذول وأكد لهم أن قدر الأهلي هو البحث عن الفوز فقط، وطالب اللاعبين بتحقيق الميدالية البرونزية".

وأوضح: "محمود كهربا لاعب الفريق لم يحصل على أي إنذارات خلال مباراة فلومينينسي البرازيلي، وسوف يكون متواجد في المباراة المقبلة ولا أي صحة لإيقافه، ومحمد عبدالمنعم هو اللاعب الوحيد الذي حصل على البطاقة الصفراء من الفريق".

واختتم محمود شوقي: "هناك حالة ضغط  نفسي وبدني شديدة على اللاعبين، وبالتالي منح كولر اللاعبين راحة من تدريبات الغد، حتى لا يتعرضوا للإجهاد أو الإصابات".

مواد متعلقة

نونو جوميز: الأهلي قدم صورة رائعة للكرة المصرية في المونديال

الأهلي يخصص خطاً ساخناً لإستفسارات العضويات الجديدة

كولر يمنح لاعبي الأهلي راحة 24 ساعة

الأهلي يُنهي مرانه الرئيسي استعدادًا لبرونزية المونديال

الأهلي ٢٠٠٦ يواجه الشبان العالمية في بطولة منطقة القاهرة

الأهلي ٢٠٠٥ يواجه إنبي في بطولة الجمهورية و ٢٠٠٨ يواجه بلدية المحلة

منافسة شرسة بين الأهلي والشارقة على أول ألقاب الموسم الإماراتي

نصف نهائي الأندية عُقدة الأهلي.. ناقد رياضي يحدد المتسبب في الخسارة أمام فلومينينسي
الجريدة الورقية