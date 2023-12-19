شاهد الإطلاق الأول لـ Blue Origin منذ 15 شهرًا

تقوم Blue Origin بطعنة أخرى في أول إطلاق لها منذ 15 شهرًا، حيث من المقرر أن تنطلق مهمة New Shepard الرابعة والعشرين يوم الثلاثاء. اضطرت الشركة إلى إلغاء الإطلاق المقرر يوم الاثنين بسبب مشكلة في النظام الأرضي. تفتح نافذة الإطلاق اليوم في الساعة 11:37 صباحًا بالتوقيت الشرقي ويبدأ البث عبر الإنترنت قبل 20 دقيقة. يمكنك مشاهدة الإطلاق أدناه.

وتقول بلو أوريجين إن المهمة العلمية غير المأهولة تحتوي على 33 حمولة، أكثر من نصفها طورتها وكالة ناسا. الحمولات الأخرى هي من مدارس K-12 والجامعات والمنظمات التي تتمحور حول STEAM. ويتضمن البيان أيضًا 38 ألف بطاقة بريدية للطلاب من مبادرة نادي المستقبل.

أوقفت إدارة الطيران الفيدرالية تحليق مركبة نيو شيبرد بعد أن فشلت محاولة إطلاق غير مأهولة في سبتمبر 2022 كما هو مخطط لها. فشل المعزز بعد الإقلاع لكنه تمكن من الانفصال بنجاح عن الكبسولة. وعلى الرغم من أن الكبسولة قامت بهبوط آمن بالمظلة، إلا أن الداعم قد تم تدميره عندما اصطدم بالأرض في منطقة خطر محددة.