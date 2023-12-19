خرق Xfinity يؤثر على 35.8 مليون عميل

تقول Xfinity إن خرق البيانات من المحتمل أن يؤدي إلى حصول المهاجمين على أسماء المستخدمين وكلمات المرور المجزأة للعملاء. ربما تم الكشف عن معلومات شخصية أخرى، مثل الأسماء ومعلومات الاتصال وآخر أربعة أرقام من أرقام الضمان الاجتماعي وتواريخ الميلاد والأسئلة والإجابات السرية. وأضافت الشركة أن تحليلها للهجوم مستمر وأبلغت سلطات إنفاذ القانون بالحادث.

وفي ملف قدمه إلى مكتب المدعي العام في ولاية ماين، كشفت شركة كومكاست، مالكة Xfinity، أن الاختراق أثر على 35.8 مليون شخص. وكما يشير TechCrunch، كان لدى Comcast 32.3 مليون عميل للنطاق العريض اعتبارًا من نهاية سبتمبر، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من عملاء Xfinity قد تأثروا بالانتهاك.

في 10 أكتوبر، كشفت Citrix عن ثغرة أمنية في البرامج التي تستخدمها Xfinity والعديد من الشركات الأخرى. وقدمت إرشادات حول كيفية التخفيف من الثغرة الأمنية في 23 أكتوبر، وقالت Xfinity إنها أصلحت المشكلة بسرعة. ومع ذلك، أثناء إجراء فحص روتيني للأمن السيبراني بعد يومين، رصدت Xfinity نشاطًا مشبوهًا في أنظمتها. وقررت لاحقًا أن الجهات الفاعلة السيئة وصلت إلى شبكتها الداخلية في الفترة ما بين 16 و19 أكتوبر.

تقول Xfinity إنها تقوم بإبلاغ العملاء بالحادث عبر موقعها الإلكتروني والبريد الإلكتروني ووسائل أخرى. وتحثهم على تغيير كلمات المرور الخاصة بهم، للتأكد من أنهم لا يستخدمون نفس كلمات المرور في حسابات مختلفة ولتمكين المصادقة الثنائية أو المتعددة العوامل. اقترح Xfinity أيضًا أن يقوم الأشخاص الذين يستخدمون نفس بيانات اعتماد تسجيل الدخول على حسابات أخرى بتغيير كلمات المرور الخاصة بهم على تلك الحسابات.

هذا ليس الحادث الأمني الأول الذي يتعين على Xfinity التعامل معه. مرة أخرى في عام 2018، تبين أن هناك خطأ في موقع Comcast المستخدم لتنشيط أجهزة التوجيه Xfinity. وأدت المشكلة إلى كشف عناوين منازل بعض العملاء، بالإضافة إلى الاسم وكلمة المرور لشبكات Wi-Fi الخاصة بهم.