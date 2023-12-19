أدوات ميتا الآلية تزيل محتوى الحرب بين الاحتلال وحماس

نشر مجلس مراقبة ميتا قراره بشأن أول مراجعة سريعة له على الإطلاق، والتي استغرقت 12 يومًا فقط بدلاً من أسابيع، مع التركيز على المحتوى المحيط بالحرب بين إسرائيل وحماس. ألغى مجلس الإدارة قرار الشركة الأصلي بإزالة قطعتين من المحتوى من طرفي الصراع. ونظرًا لأنها دعمت خطوة Meta اللاحقة لاستعادة المنشورات على Facebook وInstagram، فمن غير المتوقع اتخاذ أي إجراء آخر من جانب الشركة. ومع ذلك، سلطت مراجعة مجلس الإدارة الضوء على كيف يمكن لاعتماد ميتا على الأدوات الآلية أن يمنع الأشخاص من مشاركة المعلومات المهمة. وفي هذه الحالة بالذات، أشار مجلس الإدارة إلى أن ذلك "زاد من احتمال إزالة المنشورات القيمة التي تخبر العالم بالمعاناة الإنسانية على جانبي الصراع في الشرق الأوسط".

في أول مراجعة سريعة له، اختار مجلس الرقابة التحقيق في استئنافين محددين يمثلان ما قدمه المستخدمون في المنطقة المتضررة منذ هجمات 7 أكتوبر. أحدها هو مقطع فيديو تم نشره على فيسبوك لامرأة تتوسل لخاطفيها ألا يقتلوها عندما تم أخذها كرهينة خلال الهجمات الإرهابية الأولية على إسرائيل. ويظهر مقطع الفيديو الآخر المنشور على موقع إنستغرام آثار الغارة على مستشفى الشفاء في غزة خلال الهجوم البري الإسرائيلي. وأظهر الفيلم قتلى وجرحى فلسطينيين، بينهم أطفال.

وجدت مراجعة مجلس الإدارة أنه تمت إزالة مقطعي الفيديو عن طريق الخطأ بعد أن قامت Meta بتعديل أدواتها الآلية لتكون أكثر عدوانية في مراقبة المحتوى بعد هجمات 7 أكتوبر. على سبيل المثال، تمت إزالة فيديو مستشفى الشفاء ورفض التماس المستخدم لاستعادته دون تدخل بشري. تمت استعادة مقطعي الفيديو لاحقًا مع شاشات تحذير تشير إلى أن هذا المحتوى مسموح به لغرض إعداد التقارير الإخبارية وزيادة الوعي. وعلق مجلس الإدارة قائلاً إن ميتا "كان يجب أن تتحرك بسرعة أكبر لتكييف سياستها نظرًا للظروف سريعة الحركة، والتكاليف المرتفعة للحرية والوصول إلى المعلومات لإزالة هذا النوع من المحتوى..." كما أثارت مخاوف من أن نهج الشركة المتغير بسرعة إن الاعتدال يمكن أن يعطيها مظهر التعسف ويمكن أن يضع سياساتها موضع الشك.

ومع ذلك، وجد مجلس الإدارة أن Meta خفضت مستوى المحتوى الذي أعادته باستخدام شاشات التحذير. لقد استبعدتهم من التوصية لمستخدمي Facebook و Instagram الآخرين حتى بعد أن قررت الشركة أن الهدف منها هو رفع مستوى الوعي. تجدر الإشارة إلى أن عددًا من المستخدمين أبلغوا عن حظرهم في شهر أكتوبر بعد نشر محتوى حول الأوضاع في غزة.

كما لفت مجلس الإدارة الانتباه إلى الكيفية التي سمحت بها شركة ميتا فقط بنشر محتوى احتجاز الرهائن من هجمات 7 أكتوبر من قبل المستخدمين من قوائم التحقق المتبادل في الفترة ما بين 20 أكتوبر و16 نوفمبر. وتتكون هذه القوائم عادةً من مستخدمين بارزين معفيين من نظام الإشراف الآلي للشركة. وقال المجلس إن قرار ميتا يسلط الضوء على مخاوفه بشأن البرنامج، وتحديداً "المعاملة غير المتساوية للمستخدمين [و] الافتقار إلى معايير شفافة للإدراج". وقالت إن الشركة بحاجة إلى "ضمان تمثيل أكبر للمستخدمين الذين من المرجح أن يكون محتواهم مهمًا من منظور حقوق الإنسان في قوائم المراجعة الخاصة بـ Meta".

"نحن نرحب بقرار مجلس الرقابة اليوم بشأن هذه القضية. يعتبر كل من التعبير والسلامة أمرًا مهمًا بالنسبة لنا وللأشخاص الذين يستخدمون خدماتنا. ألغى مجلس الإدارة قرار Meta الأصلي بإزالة هذا المحتوى ولكنه وافق على القرار اللاحق لاستعادة المحتوى مع شاشة تحذير. وقالت الشركة لموقع Engadget في بيان لها: "لقد أعادت Meta هذا المحتوى سابقًا، لذلك لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر بشأنه". "كما هو موضح في مركز المساعدة الخاص بنا، فإن بعض فئات المحتوى غير مؤهلة للتوصيات ولا يتفق مجلس الإدارة مع Meta الذي يحظر المحتوى في هذه الحالة من أسطح التوصيات. لن يكون هناك أي تحديثات أخرى لهذه القضية، حيث لم يقدم مجلس الإدارة أي توصيات كجزء من قراره.