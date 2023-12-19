الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عاشور: الفترة المقبلة تشهد دمج الأحزاب السياسية وظهور 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي

سامح عاشور
سامح عاشور

كشف النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن الفترة المقبلة ستشهد دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا، وإنشاء أحزاب جديدة، وسيكون هناك 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي.

قرار الترشح

وأوضح عاشور أن عدم جاهزية المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أضعف موقفهم، وجعلهم يفكرون في قرار الترشح في آخر لحظة.

وأضاف عاشور أن بعض القيادات الحزبية الحالية لن تقبل فكرة الدمج، ولكن ما يغير الوضع هو القواعد الحزبية.

txt

اقرأ غدًا بالوفد.. "السيسي" يلتقي المرشحين السابقين في الانتخابات الرئاسية

وأشار عاشور إلى أن بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية حصلوا على أرقام كبيرة، وهذا كان غير متوقع بالنسبة له، موضحا أن معركة الانتخابات الرئاسية كانت غير متكافئة.

ويرى عاشور أن الأحزاب المدنية خسرت لمقاطعتها الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الأمر مفيد للعملية الديمقراطية.

txt

الكونغو الديمقراطية ترفض السماح بمعدات الأقمار الصناعية لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي

مواد متعلقة

الكونغو الديمقراطية ترفض السماح بمعدات الأقمار الصناعية لمراقبي الانتخابات في الاتحاد الأوروبي

د.عبدالسند يمامة: حزب الوفد سيعد مرشحا لخوض الانتخابات الرئاسية 2030 (فيديو)

عقيلة صالح: الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المتزامنة ستتم في ظل وجود حكومة محايدة
الجريدة الورقية