عاشور: الفترة المقبلة تشهد دمج الأحزاب السياسية وظهور 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي

كشف النائب سامح عاشور، السياسي والقانوني البارز، أن الفترة المقبلة ستشهد دمج أحزاب سياسية متقاربة فكريا، وإنشاء أحزاب جديدة، وسيكون هناك 3 أحزاب رئيسية في المشهد السياسي.

قرار الترشح

وأوضح عاشور أن عدم جاهزية المرشحين المنافسين للرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية الأخيرة أضعف موقفهم، وجعلهم يفكرون في قرار الترشح في آخر لحظة.

وأضاف عاشور أن بعض القيادات الحزبية الحالية لن تقبل فكرة الدمج، ولكن ما يغير الوضع هو القواعد الحزبية.

وأشار عاشور إلى أن بعض المرشحين في الانتخابات الرئاسية حصلوا على أرقام كبيرة، وهذا كان غير متوقع بالنسبة له، موضحا أن معركة الانتخابات الرئاسية كانت غير متكافئة.

ويرى عاشور أن الأحزاب المدنية خسرت لمقاطعتها الانتخابات الرئاسية، موضحا أن هذا الأمر مفيد للعملية الديمقراطية.