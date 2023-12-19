متسللون يعرضون لقطات من لعبة Wolverine القادمة و1.3 مليون ملف مسروق

في 12 ديسمبر، أعلنت مجموعة Rhysida، وهي مجموعة برامج الفدية، أنها أخذت 1.67 تيرابايت من البيانات - أكثر من 1.3 مليون ملف - من ألعاب Insomniac من سوني وطلبت 2 مليون دولار. الآن، انقضى الموعد النهائي المحدد بأسبوع واحد لشركة Insomniac Games لدفع أموال Rhysida، وقد نفذت المجموعة تهديدها بالإفراج عن المعلومات المسروقة، وفقًا لتقارير Cyber Daily.

تتضمن البيانات مستندات الموارد البشرية الداخلية، ولقطات شاشة لمحادثات Slack للموظفين، والمزيد، ولكن التركيز الرئيسي هو لعبة الفيديو Wolverine التي لم يتم إصدارها بعد. تحتوي الملفات التي تم إصدارها على تفاصيل حول تصميم المستوى والشخصيات ولقطات الشاشة الفعلية من اللعبة. هناك أيضًا اتفاقية نشر موقعة بين Sony وMarvel تحدد ثلاث ألعاب X-Men قادمة، أولها Wolverine، بينما لا يزال الاثنان الآخران بدون اسم. ومع ذلك، فإنه يوضح بالتفصيل أن شركة Sony – التي تخطط لإنفاق 120 مليون دولار لكل لعبة – يجب أن تطلق Wolverine بحلول الأول من سبتمبر 2025، ومن المقرر إطلاق الإصدارات الأخرى بحلول نهاية عام 2029 و2033 على التوالي.

تدعي Rhysida أن الأمر استغرق من المجموعة ما بين 20 إلى 25 دقيقة فقط للحصول على مسؤول النطاق وأن المال كان دافعهم الوحيد. وقال متحدث باسم Rhysida لـ Cyber Daily: "كنا نعلم أن المطورين الذين يصنعون ألعابًا كهذه سيكونون هدفًا سهلاً". "لقد أطلقت سوني تحقيقًا، لكن سيكون من الأفضل أن يتم ذلك في الفناء الخلفي."

ومن الجدير بالذكر أن إشعار الفدية الأولي الذي قدمته Rhysida سمح لأي شخص بالمزايدة على البيانات، وليس فقط Insomniac Games، ويبدو أنه تم شراء بعض منها. وذكرت مجموعة برامج الفدية أنه تم نشر أي بيانات غير مباعة، لكن 98 بالمائة فقط من المعلومات المسروقة متاحة للعامة. نصت Rhysida على أنه لا يجوز إعادة بيع أي بيانات تم شراؤها، ولكن من يدري ما إذا كان المالكون الجدد سيتبعون هذه القاعدة.

استهدفت Rhysida شركة Insomniac Games داخل شركة Sony فقط، ولكن في شهر مايو، تمكن هجوم منفصل من الوصول إلى البيانات الشخصية لـ 6800 موظف حالي وسابق. أصبح الهجوم، الذي نسبت مجموعة برامج الفدية CLOP الفضل إليه، معروفًا للعامة في أكتوبر.