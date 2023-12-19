جثة في حوش مدرسة شهيرة تثير الذعر.. اعرف الحكاية

فتحت نيابة مصر الجديدة تحقيقات موسعة في واقعة العثور علي جثة شخص أربعيني داخل حوش مدرسة شهيرة بمنطقة مصر الجديدة، وطالبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

كما طلبت النيابة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة وبيان عما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

ومن جانبها تكثف أجهزة الأمن بالقاهرة جهودها لكشف غموض العثور على جثة «أربعيني» داخل مدرسة بدائرة قسم شرطة مصر الجديدة بالقاهرة، جرى نقلها إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة.



ترجع تفاصيل الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة مصر الجديدة من غرفة عمليات النجدة، يفيد بوجود جثة «أربعيني» بدائرة القسم بمصر الجديدة، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان الواقعة، تبين بالعثور على جثة شخص يدعى جاد عبدالرحيم، 44 عامًا، غفير بمدرسة، ملقاه على الأرض داخل حوش المدرسة.

ونقلت الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، للوقوف على ملابسات الواقعة وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

وفي سياق أخر تباشر النيابة العامة في النزهة، تحقيقات موسعة مع شخص تم ضبطه، متهم بانتحال صفة طيار بشركة مصر للطيران، وإنشاء صفحة على فيس بوك بزعم وإيهام الشباب والفتيات خريجي معاهد الطيران الخاصة، بقدرته على تعيينهم كـ طيارين ومضيفات في شركة مصر للطيران ووزارة الطيران المدني.

بيتصور مع المشاهير علشان يقنع ضحاياه .. التحقيق مع المتهم بقيادة شبكة طيارين مزيفين

كانت بداية التفاصيل ، بتلقي رجال الإدارة العامة لمباحث مطار القاهرة بقيادة اللواء عبد الناصر موافي، مدير مباحث المطار، بلاغات من عدة أشخاص يتهمون "ك. ع" 25 سنة، خريج الأكاديمية المصرية لعلوم الطيران بالنصب عليهم عن طريق إيهامهم بتوظيفهم بشركة مصر للطيران كمضيفات وطيارين، بالزعم بتكوينه شبكة علاقات قوية، وعمله داخل مطار القاهرة.

وألقت أجهزة الأمن القبض على الشاب المتهم والذي تبين أنه استغل عددا من الشباب والفتيات الراغبين في العمل بمجال الطيران والضيافة الجوية عن طريق صفحته على فيس بوك، وإيهامهم بقدرته على تعيينهم في مجال الطيران واستخراج كارنيهات مزيفة لهم، مستغلا صورا له بطاقم الطيران داخل الشركة أثناء فترة تدريب تلقاها مع زملائه طلاب الأكاديمية في شركة مصر للطيران.

كانت البداية بشك أحد الضحايا في كلام الطيار المزيف ، وذهب إلى مقر شركة مصر للطيران وعندما سأل عن حقيقة توظيفه أفادوه بأنه لا يوجد أحد بهذه البيانات وأن الشخص المذكور نصاب ولا تربطه علاقة بالشركة.

دلت التحريات على صحة أقوال الشاكي وتوصلت إلى عدد من الضحايا، وأن المتهم استولى على مبالغ مالية كبيرة من أكثر من 7 ضحايا شباب وفتيات للعمل طيارين ومضيفات.

أكدت التحريات والتحقيقات أيضا، أن المتهم يسعى للحصول على صور مع المشاهير في مناسبات مختلفة لإقناع الضحايا بأنه من ذوي النفوذ والعلاقات ونشر هذه الصور على حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.