مايكروسوفت تتعاون مع TomTom لجلب الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى السيارات

أعلنت شركة TomTom للتو عن "مساعد سيارات تحادثي متكامل تمامًا ومدعوم بالذكاء الاصطناعي" والذي من المفترض أن يبدأ في الظهور في منصات المعلومات والترفيه في لوحة القيادة في المستقبل القريب. أصدرت الشركة بعض المطالبات الجريئة للذكاء الاصطناعي، قائلة إنها ستوفر "تفاعلًا صوتيًا أكثر تطورًا" وتسمح للمستخدمين بالتحدث بشكل طبيعي للتنقل، والعثور على نقاط التوقف على طول الطريق، والتحكم في الأنظمة الموجودة على متن الطائرة، وفتح النوافذ وأي شيء آخر تجده تقريبًا. نفسك أثناء القيادة.

دخلت الشركة، المشهورة بمنصات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، في شراكة مع Microsoft لتطوير مساعد الذكاء الاصطناعي هذا. تستفيد هذه التقنية من نماذج اللغة الكبيرة لـ OpenAI، بالإضافة إلى منتجات Microsoft مثل Azure Cosmos DB وAzure Cognitive Services. Cosmos DB هي قاعدة بيانات متعددة النماذج والخدمات المعرفية هي مجموعة من واجهات برمجة التطبيقات (APIs) للاستخدام في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، لذلك يجب أن يكون هذا مساعدًا قادرًا يستمد من أحدث التطورات.

يعد TomTom بأن المساعد الصوتي سوف يندمج في مجموعة متنوعة من الواجهات التي تقدمها شركات تصنيع السيارات الكبرى، مشيرًا إلى أن شركة السيارات ستحتفظ بملكية علامتها التجارية. لذلك يمكن أن يبدأ هذا في الظهور في السيارات من مجموعة واسعة من الشركات المصنعة. لم تعلن الشركة عن أي شراكات نهائية مع شركات تصنيع السيارات المعروفة، ولكن سيتم دمج التكنولوجيا في Digital Cockpit المملوكة لشركة TomTom، وهي عبارة عن منصة معلومات ترفيهية مفتوحة وموحدة داخل السيارة.

ليست هذه هي المرة الأولى التي تحاول فيها شركة وضع شهادة LLM داخل السيارة. في شهر يونيو الماضي، أعلنت مرسيدس عن برنامج تجريبي مدته ثلاثة أشهر يتضمن نماذج ChatGPT في سيارات مختارة. استفادت هذه الأداة أيضًا من خدمة Azure OpenAI من Microsoft. ستعرض TomTom الذكاء الاصطناعي في معرض CES في شهر يناير، لذا سنعرف المزيد عن كيفية عمله فعليًا في تلك المرحلة.