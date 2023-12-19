غسلوا 21 مليون جنيه.. أقوال صيدلي وزميلته متهمين بالتهرب من الديون

تباشر نيابة الأموال العامة التحقيق مع صيدلي وصيدلانية متهمين بقيامهما بغسـل 21 مليون جنيه من مديونية مستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية في القاهرة وذلك لكشف ملابسات الواقعة.

واستمعت النيابة لأقوال المتهمين والذي أنكروا في بداية التحقيق الاتهامات الموجهة إليهم من قبل النيابة ولكن عند مواجهتهما بالتقارير البنكية والإيصالات الخاصة بمحل الجريمة وكذلك مواجهتهما بالتحريات الأولية اعترفا بارتكاب الواقعة قائلين “ حاولنا نجمع فلوس من الأدوية والشركات ولكن خلينا تجارتنا في العقارات والسيارات بفلوس تجارة الأدوية.

وأضاف المتهمان أن غرضهما كان الربح السريع قائلاين "وعلشان ما حدش يسألنا عن فلوس تجارة الأدوية عملنا عقود بأسماء ناس من أهلنا تثبت ملكيتهم للعقارات والسيارات دي”.

قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صيدلى وصيدلانية "لهما معلومات جنائية") لإمتناعهما عن سداد المديونية المستحقة عليهما لإحدى شركات تجارة الأدوية مما مكنهما من تكوين ثروة مالية بطريقة غير شرعية.

وكشفت التحقيقات محاولتهما غسل تلك الأموال وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (تأسيس الشركات - شراء الوحدات السكنية والسيارات).



وأضافت التحقيقات أن أفعال الغسل التى قام بها المتهمين من حصيلة نشاطهما الإجرامى قدرت بـ 21 مليون جنيه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.



