الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

القسام تنشر فيديو جديد للاسرى الإسرائيليين

عاجل.. رسالة من أسرى إسرائليين لنتنياهو: أنتم تريدونا أن نعود كجثث

الأسير الإسرائيلي
الأسير الإسرائيلي

نشرت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، مقطع فيديو رسالة لعدد من الأسرى الإسرائيليين لديها، موجهة لحكومتهم، عنوانه "أنتم تريدون استقبالنا كجثث".

وفي السطور التالية رسالة احد الاسرى الإسرائيلين:

مرحبا اسمي جادي موزيس، وصلت هنا فى السابع من أكتوبر، ولم يكن ذلك باختياري، رسالتي لأصدقائي والمتضامنين معي، يجب تكثيف الضغط حتى تفهم الحكومة ما نريد، نحن نريد بذلك كل الجهود كي نعود لاصدقائنا واقاربنا، والي بيوتنا التي كانت هادئة فى السابق، والي نتنياهو وجالانت وجانتس وهريتسي هليفي، انتبهو فى هذا الوضع نحن نموت كل لحظة فى وضع لا يطاق، ومن المحتمل أن نتعرض للموت، لأنه لا يوجد ضمان الا يقوم الجيش بقصفنا، نحن موجودون في خطر يمكن أن تسقط علينا قذيفة من قذائفنا، نحن نشعر انكم لا تريدونا أن نعود أحياء انتم تريدون أن تستقبلونا كجثث.

 

على جانب اخر، رفض عدد من جنود الاحتلال الإسرائيلي المصابين في مستشفى شيبا بمدينة رمات غان، زيارة رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، وفقا لما ذكرته القناة 13 العبرية.
 

ووصل عدد القتلى من جيش الاحتلال منذ بدء الاجتياح والعدوان البري على القطاع إلى 137.

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