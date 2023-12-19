صحة الفيوم تنظم تدريبا على الإدارة بالنتائج

اختتمت ادارة الرعاية الاساسية بمديرية الصحة بالفيوم بقيادة الدكتورة نيفين شعبان -مدير الادارة تدريبا على الادارة بالنتائج تحت عنوان (برنامج بناء مهارات القيادة الادارية والادارة الوسطى) على مدار 3 ايام برعاية الدكتور سامح العشماوى -وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتورة سعاد عبد المجيد -رئيس قطاع الرعاية الاساسية والتمريض بوزارة الصحة والسكان.

تدريب 25 من الكوادر الطبية

حضر التدريب 25 من مديرى الادارات الصحية والفنية و الاطباء البشريين واشراف الادارات و الرعاية الاساسية بالمديرية وتناول التدريب موضوعات الادارة بالنتائج -المؤشرات- تحليل البيانات - مهارات العرض -التخطيط والتقييم وكيفية حل المشاكل .

و فى اليوم الثالث من التدريب تم عمل ورش عمل وتقسيم المتدربين الى مجموعتين وتم عرض ومناقشة مشروعين تحسين

تم التدريب بقاعة الدكتور محسن فتيح بالمديرية

قام بالتدريب فريق من قطاع الرعاية الصحية بوزارة الصحة

الدكتورة داليا خالد و الدكتورة آلاء مصطفى والدكتورة حسناء صالح.

















