الأربعاء 20 ديسمبر 2023
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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الزمالك يفوز على الداخلية في دوري الطائرة

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك

فاز الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك على نظيره الداخلية بنتيجة 3 - 1، في المباراة التي جمعتهما اليوم على صالة المركز الأوليمبي بالمعادي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من الدور التمهيدي لبطولة الدوري.

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وجاءت نتائج الأشواط كالتالي: 

25 - 22
25 - 14
25- 23 
25 - 19
 

ويتواجد فريق "طائرة الزمالك" في المجموعة الأولى بجانب فرق: الطيران ومصر للبترول والداخلية والصيد وألعاب دمنهور.
 

ومن المقرر أن يواجه "طائرة الزمالك" نظيره ألعاب دمنهور، يوم الخميس المقبل، على صالة سيتي كلوب طنطا، في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للبطولة.

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