سقط الأسانسير عليه.. وفاة لاعب كرة ناشئين في المنيا

شهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا،واقعة مؤسفة ، حيث لقي لاعب كرة في ناشئين نادي سيراميكا مصرعه ، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

عقب سقوط الأسانسير عليه.. وفاة لاعب كرة ناشئين بنادي سيراميكا من المنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية بالمنيا ، إخطارًا يفيد بمصرع سيف جميل فاروق 13 سنة، من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

وكشفت البيانات الأولية أن الشاب المتوفي كان ينظر لأسفل من مكان الأسانسير، متوقعا صعوده لأعلى، ولكن تفاجئ بنزوله من أعلى، وصدمه في رأسه، ما أفقده الوعي وأدى إلى وفاته، وشيع المئات من أهالي قريتة الجنازة.