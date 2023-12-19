الأربعاء 20 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

سقط الأسانسير عليه.. وفاة لاعب كرة ناشئين في المنيا

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا،واقعة مؤسفة ، حيث لقي لاعب كرة في ناشئين نادي سيراميكا مصرعه ، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

عقب سقوط الأسانسير عليه.. وفاة لاعب كرة ناشئين بنادي سيراميكا من المنيا

كانت البداية بتلقي الأجهزة الأمنية  بالمنيا ، إخطارًا يفيد بمصرع سيف جميل فاروق 13 سنة، من إحدى قرى مركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، إثر تأثره بجراحة، عقب سقوط الأسانسير عليه من الدور الأعلى.

وكشفت البيانات الأولية أن الشاب المتوفي كان ينظر لأسفل من مكان الأسانسير، متوقعا صعوده لأعلى، ولكن تفاجئ بنزوله من أعلى، وصدمه في رأسه، ما أفقده الوعي وأدى إلى وفاته، وشيع المئات من أهالي قريتة الجنازة.

مواد متعلقة

وفقًا للقانون ..ما عقوبة تلفيق صور منافية للآداب لشخص آخر

غدًا .. محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد أفراد الشرطة بالقليوبية

عن طريق تسلق النوافذ.. حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور

يستغل علاقته بالمشاهير لإيقاع ضحاياه .. التحقيق مع المتهم بقيادة شبكة طيارين مزيفين

نص جديد المتهم بقتل طالب الخصوص بحبل غسيل: خطفه لطلب فدية من والده الثري وبكاؤه سبب شنقه

صغير أطلق الرصاص على معلمته.. والمحكمة تقضى بسجن الأم عامين

الأربعاء المقبل .. محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد أفراد الشرطة بالقليوبية

إحالة سائق توك توك للمفتى وحبس 6 آخرين بتهمة قتل شخص بالقناطر الخيرية
الجريدة الورقية