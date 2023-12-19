الأهلي يخصص خطاً ساخناً لإستفسارات العضويات الجديدة

قررت إدارة النادي الأهلي تخصيص خطاً ساخناً للرد على كافة الاستفسارات الخاصة بالعضويات الجديدة، من خلال الاتصال ‏على الرقم 101907 من جميع شبكات المحمول.‏

جاء إطلاق خدمة الخط الساخن للناديHOTLINE 101907 ‎، للتيسير على الراغبين في التقدم للحصول على عضوية النادي سواء ‏العضوية العامة أو عضوية الفروع.‏

تأتي هذه الخطوة كمرحلة أولى في تفعيل الخدمة، على أن يتم تعميمها لاحقًا للرد على استفسارات الأعضاء والجماهير بخصوص كل ‏ما يتعلق بالنادي بشكل عام.‏

الأهلي يطرح مناقصة لتوريد أدوات ومستلزمات كهربائية

على جانب آخر أعلن النادي الأهلي عن طرح مناقصة عامة لتوريد ادوات ومستلزمات كهربائية إضاءة للعام المالي 2023/2024، وذلك طبقًا لكراسة الشروط والمواصفات التي يمكن الحصول عليها من إدارة المشتريات بمقر النادي الأهلي بالجزيرة، ولن يلتفت إلى العطاءات التي ترد بعد الميعاد المحدد للمناقصة العامة (تاريخ فتح المظاريف الفنية) أو غير المصحوبة بالتأمين الابتدائي،