تعالج فتيات المدارس الثانوية في مالي القضايا الاجتماعية من خلال المسرح

في قلب حي باماكو كورا في عاصمة مالي، تتكشف نهضة ثقافية حيث يترك مهرجان المسرح "Les Praticables" بصمته لا يجلب هذا المهرجان الترفيه فحسب، بل يقدم منظورًا فنيًا ومدنيًا جديدًا للمجتمع.

تقع مسرحية 'ET ON SE RACONTE!' داخل فناء عائلي. تتكشف الأحداث، بدءًا بمشهد حفل زفاف بهيج يتحول بشكل غير متوقع إلى مأساة - زواج قسري.

ما يجعل هذا الإنتاج فريدًا حقًا هو أنه إنتاج جماعي لسبع فتيات في المدرسة الثانوية تتراوح أعمارهن بين 15 و17 عامًا من مدينة موبتي. نصهم مستوحى من الحقائق التي يواجهونها في حياتهم اليومية.

تشاركنا مريم سيديبي، إحدى الكاتبات المسرحيات الشابات، الدافع وراء عملهن: "نحن نحاول إقناع الناس بعدم القيام بأشياء يمكن أن تكون لها عواقب، مثل اختيار الزواج القسري، اذا أجبرت ابنتك على الزواج، فقد تكون لديها أفكار سيئة في رأسها، يمكننا أن نقول إنها سوف تنتحر، وسوف تهرب، إن لعبهم بمثابة وسيلة قوية لرفع مستوى الوعي وتحدي الأعراف المجتمعية.

ومع ذلك، فإن التحديات التي تواجهها هؤلاء الفتيات تتجاوز التحديات الشخصية إلى السياق الأوسع لمنطقتهن. منذ عام 2011، واجه سكان موبتي الوجود المشؤوم للتهديدات الجهادية. يتم تصوير التفاعل المعقد بين العنف والروابط العائلية بشكل صارخ في رواياتهم.

كومبا تراوري، طالب ثانوي آخر مشارك في المشروع، يسلط الضوء على الطبيعة الخبيثة للإرهاب، قائلاً: "إننا نرى أن الإرهابيين، وخاصة في موبتي، هم أشخاص قريبون جدًا، ولكن بسبب المال أو الأشياء الصغيرة، سوف يأخذون "حتى أن البعض فقدوا أمهاتهم. والبعض فقدوا أبناءهم، والشخص الذي قتلهم يمكن أن يكون جارهم". من خلال فنهم، تسلط هذه الأصوات الشابة الضوء على تعقيدات الصراع داخل مجتمعهم.

لعبت جين دياما، ميسرة ورش الكتابة في موبتي، دورًا حاسمًا في السماح للفتيات بتشكيل أفكارهن وصياغة أدائهن الخاص. وتؤكد: "إذا نظرت إلى الأشياء بشكل منطقي، فهي قصتهم، وليست قصتي. لذا، لتجنب الاستيلاء على قصتهم، قررت دفع ورش الكتابة إلى أبعد من ذلك حتى تكون القصة التي سنسمعها هي قصتهم - تلك التي كتبوا بها". "مساعدتي بالطبع. لكن هذه قصتهم، التي كتبها، لإظهار أن لديهم كل هذه المشاكل، وهذه المشاكل هي التي تعيقهم".

تأثير ET على SE RACONTE!' يمتد إلى ما هو أبعد من مجتمع موبتي المباشر. ويجري التخطيط للقيام بجولة وطنية، حيث سيتبادل طلاب المدارس الثانوية تجاربهم ورؤاهم مع أقرانهم من مناطق أخرى في مالي.