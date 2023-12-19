تنظر محكمة جنايات بنها بمحافظة القليوبية ، غدًا الأربعاء محاكمة 8 متهمين بقتل أحد الأشخاص وشروعهم في قتل رقيبي شرطة، وحيازة أسلحة نارية وذخائر واستعراض القوة ضد أفراد الشرطة المكلفة بمعاينة منزل أحد المتهمين، للنطق بالحكم.

غدًا .. محاكمة المتهمين باستعمال القوة ضد أفراد الشرطة بالقليوبية

وجاء في أمر الإحالة في القضية إلى محكمة الجنايات أن المتهمين وهم "محمد. س. ع" و"محمد.ع. م" و"أحمد. و. ع" و"أحمد.و.ع" و"أحمد.م. ع" و"أحمد.ف.ع" و"محمد.ف.ع" و"مصطفي.ف.ع"، استعرضوا القوة ولوحوا بالعنف والتهديد ضد أفراد الشرطة المكلفين بمعاينة منزل أحد المتهمين، وكان ذلك باستخدام أسلحة نارية، عبارة عن فرد خرطوش وبنادق آلية بقصد ترويعهم وتخويفهم والتأثير في إرادتهم لفرض السيطرة عليهم، وكان من شأنه تكدير أمنهم والسكينة العامة وتعريض حياتهم وسلامتهم للخطر.

واقترنت تلك الجناية بارتكاب جنايتين تاليتين لها، أنهم في ذات المكان والزمان قتلوا عمدا مع سبق الإصرار المجني عليه "أحمد.ف" بأن عقدوا العزم على قتل من يعترض طريقهم، وأعدوا أسلحة نارية وذخیرة وتوجهوا إلى مسكن أحد المتهمين، وما إن شاهدوا قوات الشرطة أمام منزله، حتى أطلقوا صوبهم وابلًا من الأعيرة النارية، قاصدين قتلهم، فأصيب المجنى عليه بطلق ناري أودى بحياته، كما أصيب رقيبي شرطة، وهما "مختار. س" و"جودة. ع" وتم إسعافهما بنقلهما للمستشفى.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين استعملوا القوة والعنف مع موظفين عموميين وهى قوة من الشرطة وذلك بأن أطلقوا صوبهم عدة أعيرة نارية لمنعهم من أداء عملهم وهو ضبطهم.

وتسبب المتهمون في إتلاف السيارة رقم 5814 / 11 ب شرطة والمملوكة لوزارة الداخلية بأن أطلقوا صوبها أعيرة نارية فأحدثوا بها التلفيات المبينة بتقرير الأدلة الجنائية والتي تزيد قيمتها على خمسين ألف جنيه وترتب على ذلك تعريض حياة الآخرين وأمنهم للخطر.

عن طريق تسلق النوافذ..حبس تشكيل عصابي لسرقة المساكن بالعبور

كما أمرت جهات المختصة بالقليوبية ،بحبس 3 أشخاص 4 ايام علي ذمة التحقيقات ، كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا لسرقة المساكن بدائرة قسم شرطة العبور، وأمرت جهات التحقيق بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وملابساتها والتحفظ على المتهمين.

كانت البداية بتلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، إخطارا من رئيس مباحث قسم ثاني شرطة العبور يفيد ورود عدة بلاغات من العديد من المواطنين بتعرض مساكنهم وشققهم للسرقة أثناء غيابهم وخروجهم منها.

وتوصلت التحريات إلى أن وراء السرقات تشكيل عصابي يضم 3 أشخاص وأنهم يترددون على مدينة العبور وسرقة المساكن والشقق خلال غياب أصحابها عنها عن طريق تسلق النوافذ.

وفي أحد الأكمنة، تمكنت أجهزة الأمن من القبض على المتهمين خلال خروجهم من أحد العقارات بدائرة قسم ثاني شرطة العبور وبحوزتهم 3 هواتف محمولة وساعة يد ومبلغ مالي وبمواجهتهم اعترفوا بأن المضبوطات من متحصلات السرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق والتي أصدرت قرارها السابق.