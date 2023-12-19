حصلت الدكتورة.ميرفت السيد أحمد" مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأةتناقش الدكتوراة فى عدوى كوفيد١٩



حصلت الدكتورة.ميرفت السيد أحمد" مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بالاسكندرية حاليا ووكيل مديرية الصحة بالاسكندرية سابقا"... على درجة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة جامعة الإسكندرية بمناقشة رسالة علمية بعنوان " صورة عدوى الكوفيد -١٩ والاستجابة لعلاج التوسيليزوماب فى مستشفى عزل بمصر "*

كشفت الدكتورة ميرفت انه

بعد تحدى أكثر من 120 يوم فى مواجهة الكوفيد وتقديم نموذج مشرف للأداء المهنى داخل مستشفى العجمى للعزل وعلاج مرضى الكورونا و ايضا تكريمها من رئاسة الجمهورية الذى فاق التوقعات أثناء احتفالية نماذج مشرفة للمرأة المصرية 2021 *د.ميرفت السيد* "مدير المركز الأفريقى لخدمات صحة المرأة بالاسكندرية" تحصل على درجة الدكتوراة فى طب المناطق الحارة جامعة الإسكندرية وتنتهى اليوم بمناقشة رسالة علمية بعنوان "صورة عدوى الكوفيد -١٩ والاستجابة لعلاج التوسيليزوماب فى مستشفى عزل بمصر "

وقالت الدكتورة *"ميرفت السيد"* أن الدراسة التى أجريت هى تصميم دراسة كوهارت بأثر رجعى فى مستشفى العجمى للعزل و تحليل بيانات *2624* مريض كوفيد تم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد ( الالتهاب الرئوى المؤكد COVID-19) خلال السنة الأولى لجائحة فيروس كورونا بمصر بعد أخذ الموافقة من لجنه الأخلاقيات بجامعة الإسكندرية وتم اتباع المبادئ التوجيهية الدولية لأخلاقيات البحث خاصة الخصوصية وعدم الكشف عن اى هوية للمرضى ..وايضا بعد فحص البحث و مراجعته من قبل المكتبة الرقمية لجامعة الإسكندرية والتسجيل ببوابة اتحاد مكتبات الجامعات المصرية

وأضافت الدكتورة *"ميرفت السيد"* أن هذه الدراسة تمت تحت إشراف الدكتورةعزة جلال فرغلى* ( استاذ المناطق الحارة، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية) و ايضا تحت إشراف *الدكتورة انجى محمد الغيطاني* ( استاذ المناطق الحارة، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية)

وأشارت الباحثة الدكتورة *"د.ميرفت السيد"* إلى أن اهم أهداف البحث التى قامت به و التى نالت اعجاب لجنة التحكيم و المناقشة التى تكونت من المشرفين و *االدكتور على عبد الحليم حسب* ( استاذ الوبائيات، المعهد العالى للصحة العامة، جامعة الإسكندرية) و *ا.لدكتورعبد العزيز فاروق الديب* (استاذ الصحة العامة وطب المجتمع، جامعة طنطا) و هى وصف وبائيات فيروس كورونا و تحديد العوامل المرتبطة بخطورة الفيروس و تحديد العوامل المرتبطة بنتيجة الإصابة بالفيروس ومضاعفاته و دراسة الاستجابة لعقار التوسيليزوماب فى إحدى مستشفيات العزل بمصر وهى مستشفى العجمى، اول مستشفى عزل بالإسكندرية و ثانى مستشفى عزل لمرضى الكوفيد بمصر وايضا مدى تأثير العلاج على مختلف الأعمار كتجربة مصرية لفيروس كوفيد -19.

واضافت أنه جديرا بالذكر ..أن عقار التوسيليزوماب هو أحد الأدوية التى تم توفيرها من قبل وزارة الصحة المصرية لتقديمها داخل مستشفيات الغزل ومنها العجمى لعلاج مرضى الكوفيد وهو عقار مضاد لمستقبل انترلوكين 6 .. لمواجهة اخطر مراحل الفيروس وهى مرحلة عاصفة السيتوكين (cytokine Storm)

واضافت ايضا أن اهم نتائج البحث والتى تشمل المتنبئات الهامة لزيادة خطورة الاصابة و ارتفاع نسبة الوفيات للإصابة بالفيروس هى جنس الذكور، والعمر أكثر من 65 عامًا، والاصابة بالامراض المزمنه أهمها ارتفاع ضغط الدم، وأمراض القلب، ومرض السكري، والإصابة بالأمراض السرطانية وايضا استخدام عقار توسيليزوماب متأخرا.

واكدت الدراسة ان استخدام عقار توسيلزوماب مبكرا أثناء الإصابة بالفيروس خاصة للحالات المتوسطة و الحرجة له تأثير ايجابى كبير على النتائج السريرية و تقليل احتمالية تدهور الحالات و توصيلها بأجهزة التنفس الصناعى و ايضا تقليل مدة الإقامة بالمستشفى و خاصة فترة الإقامة بالعناية المركزة و ايضا تقليل خطر الوفاة بنسبة 50.4% مقارنة باستخدام عقار الكورتيكوستيرويدات وحدها ..

وتمت مناقشة النتائج و مقارنتها بدراسات علميه و عالمية مشابهه تحت أسس علمية..

واضافت الباحثة الطبيبة أيضا ..أنه تم البدء بخطوات نشر الدراسة العلمية الخاصة بدرجة الدكتوراة على المواقع الالكترونية من خلال نشر ثلاث مقالات علميه بمجلات دولية خلال الأيام القليلة القادمة..

و يذكر أن الدكتورة *ميرفت السيد أحمد* قد حصلت على ماجستير جودة الرعاية الصحية جامعة الإسكندرية ( 2018) ،و ماجستير طب الطوارئ و الإصابات كلية الطب جامعة الإسكندرية (2014) ، والماجستير المهنى المصغر لإدارة الآعمال من الجامعة الآمريكية ، ودورات إدارية متعددة تحت إشراف هيئة الرقابة الإدارية و كلية الدفاع الوطنى و أكاديمية ناصر العسكرية و رئاسة العديد من مؤتمرات المحلية والعالميه و دورات أخرى متعددة بإعداد القادة و دورات علمية بالتخصصات المختلفة.

كما أنها قادت مستشفى العجمى المخصصة للعزل لمدة 120 يوم بشكل متواصل منذ بداية الجائحة حتى تم صدور قرار بترقيتها للعمل كوكيل لمديرية الصحة بالاسكندرية من يونية 2020 والى أكتوبر 2023 لتشارك فى قيادة المنظومة الصحية بالإسكندرية فتم العمل مع عدد 5 وكلاء وزارة بمديرية الصحة بالإسكندرية متتالية، وايضا قد شغلت سابقا منصب مدير المكتب الفنى ل 3 وكلاء وزارة أخرى وايضا مدير إدارة الأمراض غير المعدية والمسئول الاعلامى و العمل بغرفة الطوارئ والازمات بمديرية الصحة بالإسكندرية و ايضا نائب مدير و مدير الطوارئ بمستشفى رأس التين