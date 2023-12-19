القبض على 55 متهما هاربا في المحافظات خلال يوم

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط (55) متهم.

وفي واقعة أخرى قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ربة منزل بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامها بالاتجار في المواد المخدرة بمنشأة ناصر.

صدر الحكم برئاسة المستشار خالد هاشم قراعة، وعضوية المستشارين أشرف فايز اللمساوي، وأيمن عثمان البابلي، وهيثم فكري إبراهيم، وأمانة سر مصطفي شوقي، وراضي رشاد.

ووجهت النيابة العامة لربة المنزل تهمة الاتجار في المخدرات بعد العثور على “هيروين" بحوزتها.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمة تم القبض عليها أثناء بيعها المواد المخدرة، وبتفتيشها عثر معها على 13 لفافة من مخدر “الهيروين” وزنت نحو 20 جرامًا، وهاتف محمول، وبمواجهتها أقرت بإحراز المخدرات بقصد الاتجار والتليفون للاتصال بعملائها من مدمني المخدرات.

وفى سياق آخر أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قرارًا بتأجيل محاكمة عاطلين، بتهمة سرقة فتاة بالإكراه فى أحد شوارع منطقة قصر النيل، إلى جلسة 14 يناير المقبل.

أحداث الواقعة تعود عندما تعرضت فتاة للسرقة بالإكراه، أثناء سيرها فى الشارع وفوجئت بشخصين يستقلان دراجة نارية ويسيران عكس الاتجاه وقام أحدهما بخطف حقيبتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح متفرقة من جسدها، وتم تفريغ كاميرات المراقبة، والتوصل لهوية المتهمين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاههما، وإحالتهما للنيابة العامة التى قررت حبسهما بعد تعرف المجنى عليها عليهما.

كما أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمًا "حدث" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة منشأة ناصر.

وسبق أن أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تم ضبط المتهمين بأحد الطرق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبالغ مالية من حصيلة بيعها، إذ ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 13 جرامًا، كما أن المضبوطات الخاصه بالمتهم الثاني عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 9 جرامات.