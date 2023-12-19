سقوط 369 تاجر مخدرات خلال حملات مكبرة بالمحافظات

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملات أمنية موسعة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء ومروجي المواد المخدرة لإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.



وأسفرت جهودها خلال24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-فى مجال ضبط قضايا المخدرات : ضبط (326) قضية مواد مخدرة .. بإجمالى (369) متهم ضُبط خلالها الآتى :كمية من مخدر الحشيش وزنت (154,728 كيلو جرام).كمية من مخدر البانجو وزنت (48,900 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيروين وزنت (18,702 كيلو جرام).كمية من مخدر الهيدرو وزنت (9,590 كيلو جرام).كمية من مخدر الإستروكس وزنت ( 3,275 كيلو جرام).كمية من مخدر الشابو وزنت ( 3,260 كيلو جرام).كمية من مخدر الآيس وزنت ( 1,875 كيلو جرام). كمية من مخدر البودر وزنت ( 520 جرام).كمية من مخدر الأفيون وزنت ( 170 جرام).عدد (2264) قرص مخدر.

وفي سياق منفصل قضت محكمة جنايات شمال القاهرة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة سائقي توك توك بالسجن المشدد 15 سنة لاتجارهما في مخدر الحشيش وغرمتهما 200 ألف جنيه.

وتبين تحقيقات النيابة انه تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية كبيرة من مخدر الحشيش، بالإضافة إلى حيازتهما سلاحًا ناريًا غير مشخشن خرطوش.



وكشفت شهادة معاون مباحث مركز شرطة النزهة أنه حال مروره الأمني أبصر المتهم الأول حال إعطاء الثاني قطعة من جوهر الحشيش فضبطهما وبتفتيشهما عثر على باقي المضبوطات، وبمواجهتهما اعترفا أن قصدهما الاتجار بالحشيش المخدر والسلاح الناري للدفاع عن تجارتهما.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن 100 قطعة لجوهر الحشيش المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وفى سياق آخر، أصدرت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، حكمًا بمعاقبة عامل بالسجن المشدد 6 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه، كما عاقبت متهمًا "حدث" بالسجن 6 سنوات، لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة في منطقة منشأة ناصر.

سبق أن أحالت النيابة العامة، المتهمين إلى محكمة الجنايات، بعد أن وجهت لهما تهمة الاتجار في المواد المخدرة.

تم ضبط المتهمين بأحد الطرق وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على المخدرات، ومبالغ مالية من حصيلة بيعها، إذ ورد بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات الخاصة بالمتهم الأول عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافة مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 13 جرامًا، كما أن المضبوطات الخاصه بالمتهم الثاني عبارة عن كيس بلاستيك بداخله 7 لفافات بلاستيكية شفافة بداخل كل لفافه مسحوق بيج اللون يحتوي على الهيروين المخدر ووزنت اللفافات دون الكيس 9 جرامات.