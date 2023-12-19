اجتماع سد النهضة في إثيوبيا.. نتيجة سلبية ومصر تحتفظ بحقها في الرد

انتهت المرحلة الأخيرة من مفاوضات سد النهضة بين مصر وأثيوبيا، وكالعادة أعلنت مصر عدم الوصول إلى أي اتفاق مع الجانب الإثيوبي وأن الاجتماع الاخير والمفاوضات لم يسفرا عن أي نتيجة.

وأعلنت وزارة الري المصرية، انتهاء الاجتماع الرابع والأخير من مسار مفاوضات سد النهضة بين مصر والسودان وإثيوبيا، مساء اليوم الثلاثاء، فى أديس أبابا، الذي سبق إطلاقه في إطار توافق الدول الثلاث على الإسراع بالانتهاء من الاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد في ظرف أربعة أشهر.

المواقف الإثيوبية الرافضة

لم يسفر الاجتماع عن أى نتيجة، هذا ما قالته نصا وزارة الري المصرية، مؤكدة أن ذلك جاء نظراً لاستمرار ذات المواقف الإثيوبية الرافضة عبر السنوات الماضية للأخذ بأي من الحلول الفنية والقانونية الوسط التي من شأنها تأمين مصالح الدول الثلاث.

كما أكدت وزارة الري، تمادي إثيوبيا في النكوص عما تم التوصل له من تفاهمات ملبية لمصالحها المعلنة.

المسارات التفاوضية انتهت بين مصر وإثيوبيا

وقال البيان: بات واضحاً عزم الجانب الإثيوبي على الاستمرار في استغلال الغطاء التفاوضي لتكريس الأمر الواقع على الأرض، والتفاوض بغرض استخلاص صك موافقة من دولتي المصب على التحكم الإثيوبي المطلق في النيل الأزرق بمعزل عن القانون الدولى.

وأنهت وزارة الري المصرية بيانها، أنه على ضوء هذه المواقف الإثيوبية تكون المسارات التفاوضية قد انتهت هذا، وتؤكد مصر أنها سوف تراقب عن كثب عملية ملء وتشغيل سد النهضة، وأن مصر تحتفظ بحقها المكفول بموجب المواثيق الدولية للدفاع عن أمنها المائي والقومي في حاله تعرضه للضرر.