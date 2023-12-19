الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد

كوكا
كوكا

قال أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إن أحمد نبيل كوكا، لاعب الفريق يعاني من الإجهاد.

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الأهلي ينهي مرانه الأول استعدادًا لمباراة المركز الثالث

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الأهلي يبدأ الاستعداد لمواجهة برونزية المونديال

وأضاف طبيب الأهلي أن كوكا يخضع لجلسات استشفائية للتخلص من الإجهاد.
 

في سياق متصل أنهى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه الذي أقيم على ملعب التدريب ٣ بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة، وذلك استعدادًا للمواجهة القادمة لتحديد الفائز بالمركز الثالث والميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية.

ويواجه الأهلي يوم الجمعة المقبل الفريق الخاسر من مواجهة اليوم بين مانشستر سيتي الإنجليزي وأوراوا الياباني على المركز الثالث والميدالية البرونزية.

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