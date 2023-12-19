سلة سبورتنج تحقق لقب البطولة الأفريقية للسيدات للمرة الثانية على التوالى

في إنجاز كبير

حقق الفريق الأول لكرة السلة للسيدات بنادى سبورتنج انجازا تاريخيا بالفوز بلقب البطولة الإفريقية للمرة الثانية على التوالى، بعد الفوز على بطل كينيا في المباراة النهائية اليوم، والتي التى نظمها النادى على ملعب الصالة المغطاة لسبورتنج.

ونجح الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد محروس فى رفع الحالة الفنية والمعنوية للاعبات ، وعدم التفكير فى نتيجة مباراة الدور الأول مع نفس الفريق ، والذى فاز فيه الفريق على بطل كينيا بفارق نحو 30 نقطة ، وخاض الفريق المباراة وكأنه يواجه المنافس للمرة الأولى.

قام مجلس إدارة النادى برئاسة المهندس أحمد حسن ومعه المهندس ممدوح حسنى نائب رئيس النادى وشهاب قاسم رئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة وعضو مجلس إدارة النادى ، والدكتور مجدى أبو فريخة رئيس مجلس إدارة اتحاد كرة السلة بتقليد بطلات سبورتنج الميداليات الذهبية ، وتسليم كأس البطولة لهاجر عامر كابتن الفريق ولاعبة منتخب مصر للسلة ، وسط حالة من الفرحة غير العادية من أعضاء النادى الذين احتشدوا قبل المباراة بساعات لمتابعة اللقاء من مدرجات الصالة التى احتضنت النهائي التاريخى لبطلات سبورتنج .

سيطرت فتيات سبورتنج على أغلب فترات اللقاء منذ بدايتها وحتى نهاية الفترة الرابعة ، وقدمن آداء مبهر نال هتافات الحضور ، وحرصت اللاعبات بعد الفوز باللقب على التقاط الصور التذكارية مع الجهاز الفنى وأعضاء مجلس الإدارة وذويهم .

قال ممدوح حسنى إن النادى نجح فى مهمته بإمتياز بتنظيم هذا الحدث الكبير بمستوى رائع ، رغم قصر المدة التى أسند فيها الاتحاد الإفريقى البطولة للنادى ، مشيرا إلى أنه يتقدم بالشكر لجميع لاعبات الفريق على المجهود الكبير الذى بذلوه الفريق خلال البطولة ، وفترة الإعداد التى تخللها بعض اللقاءات الودية للفريق .

أضاف ممدوح حسنى أن البطولة كانت صعبة للغاية ، لكن الفريق نجح فى تقسيم البطولة إلى كل مباراة على حدا ، حتى وصل إلى المباراة النهائية ورفع كأس البطولة وسط حالة من السعادة التى أنتابت الجميع ، معلنا أن حسن تنظيم البطولة ، وتكليل الجهد والتعب بالنجاح ، سوف يدفع مجلس الإدارة إلى تنظيم العديد من البطولات الدولية والعالمية والإفريقية الفترة المقبلة فى مختلف الألعاب ، وخاصة أن النادى يمتلك العديد من الأبطال الدوليين فى الألعاب ال27 المدرجة فى نشاط النادى .

مثل فريق سلة سبورتنح خلال البطولة اللاعبات ، ريم موسى ، وهاجر عامر ، ومنار إيهاب ، ديستني بيتس ، وأسرار ماجد ، وجينا حلمي ، ونور طلعت - نادين ياسر ، ونورهان فؤاد ، وياسيني ديوب ، وسييرا ديلارد ، وفاتو دياني .

وضم الجهاز الفنى والإدارى ، محمد محروس مديرا فنيا ، والدكتور مصطفي فكري مدربا عاما ، ومصطفي جامع مدربا ، وجانيت السباعي مديرة إدارية ، ومحمد جابر إداريا وإحصائيا ، وأحمد إبراهيم مخطط أحمال ، وأسماء عوض طبيبة.