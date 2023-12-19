الأولمبية تهنىء اتحاد الكرة الطائرة بفوز منتخب الناشئين بلقب بطولة أفريقيا

قدم مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب بالتهنئة للاتحاد المصري للكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بعد تحقيق منتخب الناشئين لقب بطولة أفريقيا التي أقيمت في ليبيا

ونجح منتخب الناشئين في تحقيق بطولة أفريقيا بعد الفوز على منتخب ليبيا في المباراة النهائية بنتيجة 3-0 بعد أداء مميز طوال البطولة وتحقيق اللقب عن جدارة واستحقاق لتستمر تحقيق الانجازات والبطولات الرياضية المختلفة في الفترة الحالية وإستمرار رفع راية مصر عالية

ويؤكد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية برئاسة المهندس هشام حطب أن الرياضة المصرية تحقق في الفترة الحالية العديد من النجاحات والإنجازات الرياضية بفضل دعم ورعاية الدولة المصرية واهتمام فخامة رئيس الجمهورية الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي منح الرياضة والرياضيين إهتمام كبير غير مسبوق كان نتيجته تحقيق العديد من النجاحات والانتصارات ورفع راية مصر عاليه في جميع المحافل الرياضية