الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

رئيس الوزراء الروسي يؤكد أن تعزيز العلاقات بين بلاده والصين يلبي مصالحهما المشتركة

ميخائيل ميشوستين
ميخائيل ميشوستين

أكد رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء، أن تعزيز العلاقات بين موسكو وبكين يلبي بشكل أكبر المصالح طويلة المدى لكلا البلدين.

 

txt

مالاشكو: روسيا قصفت 22 مدينة أوكرانية خلال 24 ساعة

txt

روسيا: الغرب يكيل بمكيالين إذا تعلق الأمر بروسيا

txt

لافروف: روسيا ليس لديها أي نية لمهاجمة دول "الناتو"

 

وأوضح ميشوستين - خلال الاجتماع الدوري الثامن والعشرين لرئيسي الحكومتين الروسية والصينية - أن موسكو وبكين لديهما نموذج خاص للتعاون بين الدول، يرتكز على حوار قائم على الاحترام المتبادل والمساواة والثقة.. بحسب ما أوردته وكالة أنباء "تاس" الروسية. 

وأضاف رئيس الوزراء الروسي أن العمل المشترك في مثل هذه المجالات المهمة يتم تحت التوجيه الاستراتيجي لرؤساء الدول، مشيرا إلى أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينج عقدا اجتماعين هذا العام.

كما لفت الانتباه إلى تأكيد الرئيسين الروسي والصيني أن العلاقات بين البلدين وصلت إلى مستويات عالية جدا في تاريخهما.

مواد متعلقة

أوكرانيا: روسيا نفذت 11 غارة جوية وأطلقت 691 قذيفة مدفعية خلال يوم

روسيا: دمرنا مركز قيادة اللواء الأول للحرس الوطني الأوكراني

حزب روسيا الموحدة يؤيد ترشح بوتين لفترة رئاسية جديدة

روسيا تعتزم زيادة تخفيضات صادرات النفط في ديسمبر الجاري

أوكرانيا: روسيا تحتفظ بـ6 سفن حربية في البحرين الأسود والمتوسط وآزوف

وزير خارجية بيلاروسيا: التجارة الثنائية مع روسيا وصلت لمستويات قياسية خلال ٢٠٢٣

لافروف: روسيا وبيلاروس بصدد بناء هيكل أمني دولي في أوراسيا

عدد المساجد في روسيا تضاعف 80 مرة فى 20 عاماً
الجريدة الورقية