صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر يسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة

صدق مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على بدء المركز في منح أربع دبلومات تتضمن دبلوم عقود الإنشاءات، ودبلوم الحوكمة، ودبلوم المحاسبة القانونية، إضافة إلى دبلوم المصارف الإسلامية.

وأوضح الدكتور محمد برس، المستشار المالي بجامعة الأزهر مدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي، بأن الدراسة في هذه الدبلومات الأربع تبدأ في العام الدراسي الجديد٢٠٢٤ / ٢٠٢٥م.

رفع أعداد مجلة المركز والبالغ عددها 67 عددًا

وأضاف مدير المركز أن مجلس الإدارة صدق على رفع أعداد مجلة المركز والبالغ عددها 67 عددًا تتضمن أبحاث علمية قيمة تشمل جميع المجالات المتعلقة بالاقتصاد الإسلامي على بنك المعرفة المصري؛ بهدف تعظيم الإفادة ورفع تصنيف المركز باعتباره مركزًا متخصصًا في مجال الاقتصاد الإسلامي.

ووجه مجلس إدارة مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي بجامعة الأزهر بالتوسع في عقد وتنظيم الدورات التدريبية والأنشطة الطلابية التي تسعى لتدريب منسوبي جامعة الأزهر على ريادة الأعمال والتنمية البشرية، ودورات الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، مشيرًا إلى أن جميع أنشطة المركز تسهم في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة وتحقيق رؤية مصر 2030م.

وأشاد مجلس الادارة بالانشطة التي قام عليها المركز خلال الفترة الماضية من دورات تدريبية، و ندوات تثقيفية في مجالات الاقتصاد الاسلامي .