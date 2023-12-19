شبورة وطقس لطيف.. حالة الأرصاد ودرجات الحرارة الأربعاء

تساءل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والأرصاد خلال الساعات القليلة المقبلة.

هيئة الأرصاد الجوية توقعت أن يشهد غدا الأربعاء، شبورة مائية صباحاً قد تكون كثيفة أحياناً على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

طقس لطيف في القاهرة

كما يشهد غد طقسا لطيفا نهاراً على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

ويكون الطقس أيضًا، بارد ليلاً على أغلب الأنحاء، وحالة البحرين، البحر المتوسط خفيف : معتدل ارتفاع الموج ) 1.5:1 متر) البحر الأحمر: خفيف : معتدل ارتفاع الموج 1.5:1 متر).

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 22 15

العاصمة الإدارية 21 14

بنها 22 14

دمنهور 22 13

المنصورة 21 14

الزقازيق 22 14

شبين الكوم 22 14

طنطا 21 13

دمياط 23 13

بورسعيد 22 12

الإسماعيلية 23 13

السويس 23 14