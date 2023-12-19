إفلاس الشركات في أوروبا وألمانيا.. محلل اقتصادي يكشف السبب (فيديو)

علق هيثم الجندي، المحلل الاقتصادي، على إعلان عدد كبير من الشركات الاستثمارية في الدول المتقدمة وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا إفلاسها، مشددًا على أن الزيادة في إفلاس الشركات العالمية هي ضريبة تكاليف ارتفاع الاقتراض العالمي، موضحًا أن هناك زيادات كبيرة في تكاليف الاقتراض، منوهًا بأن هناك زيادة كبيرة في إعلان إفلاس الشركات وذلك في ظل غياب برامج التحفيز المالي.

إفلاس الشركات العالمية



وأكد الجندي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مال وأعمال" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، أن تكاليف الاقتراض أصبحت مرتفعة بصورة كبيرة وغير مسبوق، وهو سبب ارتفاع معدل الفائدة، وبالتالي أصبحت الشركات الاقتصادية العالمية تعاني من ضيقة مالية غير مسبوقة، مؤكدًا أن البنوك المركزية وصلوا لذروة تكاليف الاقتراض.

وأشار إلى أن أمريكا رفعت سعر الفائدة 11 مرة وأروبا 10 مرات، الفيدرالي الأمريكي يحاول جاهدًا أن يجعل مؤشرات التضخم تتراجع بصورة ملحوظة من أجل الخروج من أزمة الركود والإفلاس، وبالتالي بدأ الفيدرالي الأمريكي يغير سياسته من أجل إنقاذ الاقتصادات من الوقوع في فخ الركود.

وتابع: “تكاليف الاقتراض عبء على الشركات المنكشفة أكبر على سعر الفائدة ومن بين هذه الشركات هي العاملة في العقارات".