خبير: الهدن الإنسانية المؤقتة أداة تريدها إسرائيل وأمريكا لتضليل العالم

أكد جمال زقوت، رئيس مجلس إدارة مركز الأرض للدراسات والسياسات، أن الهدن الإنسانية والهدن المؤقتة ثبت أنها أداة تريدها الولايات المتحدة الأمريكية ودولة الاحتلال الإسرائيلي لتضليل العالم بأنها تحرص على واقع حقوق الإنسان في قطاع غزة، مشددًا على أنه على النقيض تضلل الرأي العام في إسرائيل بأنها حريصة على استعادة الأسرى لدى فصائل المقاومة.

إسرائيل تعمل على دفع سكان غزة من الشمال إلى الجنوب

وأشار إلى أن هذه الكارثة الإنسانية وأبعادها الإنسانية تهدد المنطقة بالخطر ولم تحقق إسرائيل أي هدف من أهدافها وبات واضحا أنها لن تحققها، مؤكدًا أن الهدف الحالي والوحيد الذي تنفذه إسرائيل هو أكبر قدر من المجازر من المدنيين وحشر الأغلبية الساحقة من سكان القطاع الذين دمرت بيوتهم.

وأوضح أن إسرائيل الآن تعمل على دفع سكان قطاع غزة تدريجيا من الشمال إلى الجنوب لفرض أمر واقع لتهجيرهم نحو دول أخرى عبر سيناء سواء كانت في مصر أو دول عربية وأوروبية، وجاء ذلك خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “القاهرة والناس”.

وأضاف أن كل هذه المماطلة في وقف إطلاق النار تدور في عملية علاقات عامة كاذبة هدفها التضليل على أن إسرائيل ربما تكون حريصة على الوضع الإنساني، مؤكدًا ان هذا غير صحيح، حيث إن إسرائيل لم تسمح دولة الاحتلال خلال الهدنة الإنسانية السابقة بدخول الحد الأدنى من مواد الإغاثة الإنسانية والطبية، ولم يصل من تلك المواد شيء إلى شمال قطاع غزة.

ومن جانب أخر، أكد أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية، أن الاحتلال الإسرائيلي ينتهج استراتيجية تعتمد فلسفتها على التهجير القسري للفلسطينيين، مشددًا على أن هذا أصبح واضح بشكل كبير من العدوان الإسرائيلي الغاشم.

الاحتلال الإسرائيلي

وأضاف "أحمد"، أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل قطاع غزة إلى جحيم ومكان لا يمكن العيش فيه، بالإضافة إلى أن عملياته الأخيرة من أجل كسر الصمود الفلسطيني، وجاء ذلك خلال مداخلة عبر الإنترنت عبر شاشة "القاهرة والناس".

وأوضح أنه بعد أكثر من شهرين من الدمار والعقاب وارتقاء أكثر من 20 ألف شهيد وأكثر من 50 ألف مصاب وتدمير 60% من قطاع غزة ظل الشعب الفلسطيني صامدًا، مشددًا على أن هذه الاستراتيجية بدأت من الشمال لدفع الفلسطينيين قسرا إلى النزوح وسط قطاع غزة، ثم دفعهم من الوسط إلى الجنوب، وبخاصة تجاه رفح وخان يونس.