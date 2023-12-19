المصريون بكندا: تحديات المنطقة أشعلت حب الوطن في قلوب الشعب للتسابق على لجان الانتخابات



قام المهندس وسيم بطرس، وكيل حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي في كندا، ورئيس الاتحاد العام لشباب المصريين في الخارج في كندا والاتحاد العام للمصريين في الخارج ، بتقديم التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي علي فوزة في الانتخابات الرئاسية.

كما ذكر بطرس، في تصريح خاص للوفد، ان اليوم هو عرس الديمقراطية والوطنية حيث الفرحة تعم جميع المصريين في كل أنحاء العالم، وأن خروج المصريين في الداخل والخارج والمساهمة الإيجابية غير المسبوقة هي اقوي رسالة قدمها المصريين للعالم كلة بان الشعب المصري يعي تماما حجم التحديات الداخلية والخارجية.

وفال بطرس، إن فوز الرئيس بهذة النسبة الكاسحة هو اكبر دليل علي ان الشعب المصري بجميع انتماءاته وأطيافه يقف خلف قيادتة السياسية مؤازرا ساعيا الي استكمال مسيرة التنمية الشاملة وبناء الجمهورية الجديدة، منوهًا ان التحديات الأمنية في المنطقة لعبت دور الوقود في قلوب الشعب المصري للخروج الي الصناديق بهذة الكثافة دعما لإستقرار وأمن الوطن .



ونوه بطرس ان المصريين في الخارج ليسوا بعيدين عن الوطن الام بل ان الجاليات المصرية بجميع إعمارها من الجيل الاول والثاني والثالث مصر دائما في اهتماماتهم الأولية، كما ان الجاليات المصرية في الخارج تعتبر كنزا مصريا لم يتم استخدامة بالشكل الأمثل حتي الآن ويجب علي القيادة السياسية وضع المصريين في الخارج علي خريطة اهتماماتهم، لافتًا ان المصرين في الخارج بكل قدراتهم الفكرية والعلمية والمادية وخبراتهم العالمية المكتسبة من خلال حياتهم اليومية قادرون علي صنع الفارق في خطة التنمية والمساهمة الإيجابية.



واكد بطرس انه في المقابل يجب ان تسعي القيادة السياسية الي وضع خطة تفصيلية للاستفادة المشتركة حيث تستفيد مصر من إمكانيات المصريين وكذلك المصريين يستفيدون من اهتمام الدولة بهم وباحتياجاتهم، مشيرًا ان المصريين في الخارج وخاصة في دول المهجر اصبح لهم طريقة تفكير مختلفة ناتج عن طبيعة حياتهم وخبراتهم المكتسبة في دول المهجر.

لذلك حث بطرس علي ان اي خطة يجب ان يتم وضعها وتنفيذها من خلال آليات مختلفة عن خطط الداخل وان اقدر الجهات التي تستطيع وضع هذة الخطة وآليات تنفيذها هم مصريين المهجر بذات انفسهم مع القيادة السياسية واجهزة الدولة المختلفة .

كما اثني المهندس وسيم بطرس علي مبادرة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، بعمل لقاء سنوي بين القيادة السياسية والوزارات المعنية والمصريين في الخارج .

وذكر بطرس انه تقدم الي وزارة الهجرة في اوقات سابقة بمجموعة من المبادرات التي تخدم هذة الأهداف وبآليات تنفيذ وافكار غير تقليدية مبنية علي طريقة فكر المصريين في المهجر، مؤكدًا أنه علي الرغم من ان المصريين في الخارج يعشقون الوطن الام مصر لكنه يعاني من عدم الاهتمام الكافي باحتياجاتهم من خلال مؤسسات واجهزة الدولة ومشروعاتها .

كما اكد بطرس ان المصريين في الخارج يتمتعون بذكاء وفطنة كبيرة ويستطيعوا التمييز بين المبادرات التي تهدف الي تحقيق المصلحة المشتركة وبين المبادرات التي تخدم جانب علي حساب الجانب الآخر، مما يجعل المصداقية محل شك ولذلك يري بطرس ان المصلحة المشتركة هي اسرع وسيلة لبناء الثقة والمصداقية .



واختتم بطرس بتوجيه كلمة الي الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال فيها: “ انت بدأت مشوار الإصلاح والتنمية الشامة والاستقرار رغم كل التحديات والمصريين في كل العالم اثبتوا لك انهم يثقون ويعتزون بك ويويدونك ويساندوك ولذلك قالوا كلمتهم القوية في صناديق الاقتراع واختاروا استكمال مسيرة التنمية والاستقرار ومعك مصر هتبقي قد الدنيا تحيا مصر تحيا مصر”.