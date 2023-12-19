الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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خبير علاقات دولية: مصر ترى الحل الدبلوماسي للقضية الفلسطينية

قصف فلسطين
قصف فلسطين

أكد طاردق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، أن تحركات الدولة المصرية ثابتة وراسخة ومعروفة للكافة وتنطلق من الإيمان بقواعد القانون الدولية وقرارات مجلس الأمن وكل القرارات الدولية ذات الصلة، مشددًا على أن مصر تطالب دائمًا من المجتمع الدولي بتطبيق هذه القرارات وتطالب بأن تتطابق الممارسات والتصرفات والواقع على الأرض مع الشرعية الدولية.

 مصر تطالب دائمًا من المجتمع الدولي بتطبيق القرارات 

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وأوضح "البرديسي"، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "إكسترا نيوز" أن كل لأجهزة المعنية تتحرك من ذلك المنطلق وبسياسة ثابتة لا تتغير وتتمسك بمبادئ القانون الدولي،  مؤكدًا أن مصر تؤكد في كل المحالف والمؤتمرات على كل هذا الدعم والتأييد للدولة الفلسطينية والأولوية في رفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني وتحقيق التسوية وحل جذري للقضية الفلسطينية.

 

وأشار إلى أنه من خبرات مصر الطويلة والممتدة تبين أن أي نزاع مسلح عسكري لابد له في نهاية الأمر أن يكون هناك صيغة تفاوضية وحل دبلوماسي وسياسي ويصل إلى حل من أجل التنمية والمستقبل.

 

وتابع: "الرئيس السيسي دائمًا ينبه بان الحل لابد أن يكون حل دبلوماسي وسياسيًا ليس في هذه القضية الفلسطينية.. مصر تمتلك دائمًا رؤية الحلول السياسي والدبلوماسية من أجل تحقيق الاستقرار".

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