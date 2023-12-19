محافظ الفيوم يتفقد القافلة الطبية بالمدرسة الإبتدائية بقرية الشيمى

إفتتح الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أعمال تطوير معمل الكمبيوتر وتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق .

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وصبري عبد الحميد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتنمية والاستثمار، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، و ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والمسئولية المجتمعية بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، و هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير"، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، و محمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم.

والتقى المحافظ، عقب افتتاح المنازل وتسليم مفاتيحها للمستفيدين، بعددٍ من أهالي قرية الشيمي، واستمع لمطالبهم ومشكلاتهم، موجهاً بدراستها والعمل على إيجاد حلول إيجابية لها من خلال الجهات المعنية، مؤكداً على التواصل الدوري مع المواطنين بمختلف قرى ومراكز المحافظة، من خلال اللقاءات الدورية التى تعقد بمقر الوحدات المحلية لمجالس المدن أسبوعياً بحضور القيادات التنفيذية بالمحافظة، بجانب اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بديوان عام المحافظة، فضلاً عن اللقاءات التى تتم خلال الجولات التفقدية والزيارات الميدانية المتعددة بمختلف قرى ومراكز المحافظة.

ومن جهته، شكر رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، محافظ الفيوم لدعمه الدائم للعمل الخيري وقضايا المجتمع المدني، وتذليله كافة العقبات أمامهم لتنفيذ مشروعاتهم الخدمية بالقرى الأكثر احتياجاً بالتعاون مع المحافظة، مشيراً إلى أن عمليات الإعمار والتأهيل بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق، شملت عدد 48 منزلاً للأسر الأولى بالرعاية على مرحلتين، وكذا افتتاح أعمال تطوير معمل الكمبيوتر، وتفقد القافلة الطبية المجانية بالمدرسة الابتدائية بالقرية نفسها، بتكلفة 12 مليون جنيه.

اعادة بناء المنازل

وأضاف، أن أعمال التدخلات بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي شملت: إعادة بناء المنازل، من أعمال أسقف خرسانة، وأرضيات، وسباكة ودهانات، وأعمال الأبواب والشبابيك، وسيراميم الحمامات والمطابخ، وفرش كل منزل بغرفتي نوم، وغرفة استقبال، ومطبخ خشب بالرخام، وأجهزة كهربائية ومنزلية لكل منزل عبارة عن غسالة وثلاجة وبوتجاز ومروحة، فضلا عن رفع كفاءة معمل الكمبيوتر بالمدرسة الابتدائية بالقرية، من خلال دهانه، وتوفير عدد 10 أجهزة كمبيوتر بالطابعة، وجهاز برنتر، وبروجيكتور، ومكاتب، وطرابيزات وكراسي، بجانب تنظيم قافلة طبية موسعة للكشف علي تلاميذ المدرسة، والكشف المبكر عن الأمراض التى تؤثر على التحصيل الدراسي لهم، مثل الأنيميا والسكر وضعف النظر، مع توفير العلاج اللازم والنظارات الطبية بالمجان، مع تحويل الحالات المتقدمة للمستشفيات المتخصصة المتعاملة مع مؤسسة صناع الخير.

وأكد رئيس مجلس الأمناء لمؤسسة صناع الخير، ان اعمال اعادة الاعمار بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق، تاتي تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بضرورة التعاون بين كافة الجهات المعنية التنفيذية والأهلية والقطاع الخاص، من خلال مسؤوليته المجتمعية بهدف تنفيذ حزمة تدخلات تنموية دعما للتمكين الاجتماعي والارتقاء بالمنظومة التعليمية بهذه القري، والحفاظ على صحة اطفال القرية باجراء كافة التدخلات الطبية المطلوبة بداية من توقيع الكشف والاكتشاف المبكر لامراض الاكثر تاثيرا على صحة الطفل ومستوى تحصيله الدراسى وتقديم العلاج الدوائى واجراء العمليات الجراحية وتسليم النظارات الطبية له.

وأوضح، أنه تم إطلاق مبادرة "عنيك في عنينا" لكل محافظات الجمهورية، ومن خلالها تم تنظيم ٢٠٠ قافلة طبية متخصصة بالفيوم، وقعت الكشف علي ما يزيد عن ١٢٠ ألف مواطن من سكان ٢٠٠ قرية كبيرة وتابع ونجع في أنحاء المحافظة، وتم إجراء ١٠ آلاف عملية جراحة عيون، وتوزيع 50 الف عبوة دواء، وتسليم ٢٥الف نظارة للتلاميذ بمختلف قرى الفيوم، كما تم إطلاق مبادرة "اولادنا في عنينا" ونجحت في مسح طبي داخل ٣٥ مدرسة، وحماية ٢٥ ألف طالب بالمدارس المستهدفة، كما تم إعادة إعمار ١١ قرية من القري الأشد احتياجا شملت كل مراكز المحافظة، كما تم إطلاق مبادرة "شريان حياة" بالفيوم لتوصيل مياه الشرب النقية للمنازل، وتمكنت المبادرة من توصيل ٢٠٠٠ وصلة ل٢٠٠٠منزل، ومبادرة مبادرة "مراكز استدامة للتمكين الاقتصادي" للسيدات المعيلات بالفيوم، وأحياء الحرف التراثية، بإنشاء مركز استدامة لصناعة الحرف اليدوية بدار السلام وتوزيع مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر علي ما يزيد عن ١٠٠ أسرة، كما تم إطلاق مبادرة "نور حياة" للكشف علي امراض العيون بالفيوم، بجانب توزيع مساعدات موسمية تنوعت ما بين كراتين موارد غذائية وبطاطبن الشتاء ولحوم الاضاحي، حيث تجاوزت استثمارات صناع الخير التنموية المستدامة داخل الفيوم ٢٠٠ مليون جنيه خلال آخر 5 سنوات.

وفي السياق نفسه، قدمت رئيس قطاع التسويق والمسئولية المجتمعية بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، ، الشكر لمحافظ الفيوم، لتعاونه البناء والمثمر وجهوده المتميزة للارتقاء بمختلف القطاعات على أرض المحافظة، مشيراة إلى أن المجموعة على استعداد تام للمساهمة في تمويل كافة المشروعات الخدمية والتنموية خاصة التعليمية والصحية، التى تعود بالنفع على المواطنين بالقرى الأكثر احتياجاً، في إطار المشاركة بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لافتةً إلى أن مجموعة "إي فاينانس" تهدف لتحقيق التنمية المستدامة بقرى الريف المصري مع عدد من الجهات الشريكة.

وأضافت، أن المؤسسة تعمل على المحاور التكنولوجية بالتنسيق مع مؤسسة صناع الخير، بمجالات البنية الأساسية التحتية بالقرى المستهدفة من خلال إعمار المنازل، والعمل على الارتقاء بالمستوى التعليمي للطلاب من خلال تطوير معامل الكمبيوتر ودعم طلاب الجامعات التكنولوجية، بجانب تنظيم القوافل الطبية المجانية المتخصصة، فضلاً عن التمكين الاقتصادي للشباب والمرأة، بدعم المشروعات الصغيرة والاستقالية المالية للأسر المستهدفة.

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