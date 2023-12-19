محافظ الفيوم يسلم مفاتيح 48 منزلاً بعد إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي

سلم الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، مفاتيح 48 منزلاً، بمنطقة بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي التابعة لمركز يوسف الصديق بعد إعادة إعمارها للأسر الأولى بالرعاية، وافتتح أعمال تطوير معمل الكمبيوتر وتفقد أعمال القافلة الطبية المجانية بالقرية نفسها، بتكلفة 12 مليون جنيه، وذلك بالتعاون بين محافظة الفيوم، ومؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، إحدى الشركات الداعمة لمؤسسة "صناع الخير"، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

جاء ذلك بحضور، الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، ومصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، وصبري عبد الحميد مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي للتنمية والاستثمار، منسق مبادرة "حياة كريمة" بالوزارة، و جبريل عبد الوهاب سيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالفيوم، والدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والدكتور أحمد ثابت رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق، و ياسمين راشد رئيس قطاع التسويق والمسئولية المجتمعية بمجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، و هاني عبدالفتاح المدير التنفيذي لمؤسسة "صناع الخير"، والدكتور محمد عبدالجليل مدير إدارة المشروعات بالمؤسسة، و محمود الحجر مدير فرع المؤسسة بالفيوم.

وتفقد المحافظ عدداً من المنازل التى تم إعادة إعمارها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، التابعة لمركز يوسف الصديق، للوقوف على ما تم بها من أعمال تطوير ورفع كفاءة، من أسقف خرسانية، وتجهيزات لفرشها، والمتطلبات الأساسية من الأدوات المنزلية والكهربائية، كما قام بتسليم مفاتيح المنازل التى تم إعمارها للمستفيدين، بجانب افتتاحه لأعمال تطوير معمل الكمبيوتر، وتفقد القافلة الطبية المجانية بالمدرسة الابتدائية بالقرية نفسها.

مظلة التحالف الوطنى

وأوضح المحافظ، أن المنازل التى تم إعمارها ورفع كفاءتها بمنطقة الصفيح بقرية الشيمي، جاء بالتنسيق بين مؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وفي إطار المشروع القومي للمبادرة الرئاسية"حياة كريمة "، بما يجعل المنطقة من المناطق الأكثر تطوراً، من خلال التعاون المثمر والبناء بين قطاعات ومؤسسات الدولة الحكومية من جانب والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني من جانب، آخر بما يعود بالنفع على المواطن، وأعرب المحافظ خلال فعاليات تسليم مفاتيح المنازل عن بالغ سعادته لمشاركة أهالي القرية فرحتهم بتطوير منازلهم.

وأشاد المحافظ، بالدور الإيجابي لمؤسسة "صناع الخير" للتنمية، ومجموعة "إي فاينانس" للاستثمارات المالية والرقمية، والتحالف الوطني للعمل الأهلي، في القطاعين الخدمي والتنموي، والوقوف بجانب الأولى بالرعاية من المواطنين ومتابعة العمل بالمناطق والقرى الأكثر إحتياجاً، مؤكداً على أن إعمار المنازل للأسر الأولى بالرعاية سيأتـى تباعاً بمختلف قرى مراكز المحافظة، موجهاً رئيس مركز ومدينة يوسف الصديق بالعمل على تلبية مطالب أهالي قرية الشيمي، خاصة توفير الأعمدة الكهربائية بالمناطق المحرومة بالقرية في أقرب وقت ممكن.

وأشار محافظ الفيوم، إلى أن ما يتم تنفيذه من مشروعات عملاقة على أرض الواقع بالدولة المصرية خلال العشر أعوام الأخيرة، يعد معجزة حقيقية بما تحمل الكلمة من معنى، مؤكداً على العمل الجاد ومسارعة الزمن وبذل المزيد من الجهد من خلال التشبيك بين مختلف القطاعات، وأن يكون الجميع على قدر المسئولية، لافتاً إلى أهمية التوسع في توفير فرص عمل للشباب والفتيات من خلال العمل بمجالات المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، للانتقال من حيز الاحتياج إلى حيز الإنتاج.

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