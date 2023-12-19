مساعد يورجن كلوب يعلق على مواجهة وست هام بكأس الرابطة

علق بيب ليندرز، مساعد يورجن كلوب المدير الفني لليفربول الإنجليزي، على مواجهة الريدز أمام وست هام يونايتد، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية لهذا الموسم.

ومن المقرر أن يواجه ليفربول نظيره وست هام يونايتد في العاشرة من مساء الأربعاء غدًا، في المباراة التي يشهدها ملعب "أنفيلد" معقل الريدز.

وتحدث بيب ليندرز في المؤتمر الصحفي قبل مواجهة ليفربول أمام وست هام، حيث قال: "وست هام يتواجد معنا في الأدوار الإقصائية للدوري الأوروبي، بالتأكيد الخصم يعد فريق جماعي ويخلقون عدد من الفرص".

وأكمل: "وست هام مميزين بعملية الضغط أكثر لذا علينا أن نكون بقمة التركيز ضدهم".

بينما تطرق للحديث عن الإصابات، فقال: "اللاعب جرافينبرخ تدرب معنا صباح اليوم الثلاثاء، كما أنه جاهز لمواجهة الغد، فيما بن دوك تعرض لإصابة قوية وبحاجة لعملية جراحية، أما جوتا فإن عودته قريبة".

فيما علق على عودة فابيو كارفاليو: "طبعًا لابد من اتخاذ قراراً جيدًا بشأنه، نعرف جميعا أن اللاعب الذي لديه رتم المباريات يختلف عن اللاعب الذي يلعب بدون رتم".

وأضاف: "كارفاليو يحتاج إلى إيجاد دقائق ولكن الأمر ليس متروكاً لي، الأمر متروك للادارة لإيجاد أفضل حل له، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار".

فيما تحدث عن عودة ماك أليستر، فقال: "اللاعب يُحرز تقدمًا بشكل جيد، لكن حجم إصابته سيء للغاية على عكس ما كنا نعتقد في البداية وقد لا يعود حتى العام الجديد، لم يعد يعاني من الألم، وهو أمر جيد، دعونا نرى".