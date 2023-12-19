الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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عقيلة صالح: مصر تقف مع ليبيا دائمًا دون التدخل في شؤونها الداخلية

عقيلة صالح
عقيلة صالح

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنّ مصر تقف مع ليبيا دائما دون التدخل في شؤونها، وتريد حل الأزمات الليبية دون مصالح أو مطالب، كما تحرص على استقرار الأوضاع هناك، وهذا أمر طبيعي بحكم الجيرة، فليبيا أقرب الدول لمصر، وبالتالي دور مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي تجاه دعم ومساندة ليبيا عظيم وتاريخي.

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الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة

وأضاف "صالح"، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة "القاهرة الإخبارية": “تمنى من مصر عندما يتم الاتفاق بين مجلسي النواب والدولة الليبيين على حكومة، أن يتم التعامل معها”، متابعا أنه بمجرد تعامل مصر مع هذه الحكومة سيجعل كثير من الدول تتعامل معها وتدرك الحقيقة.

الحكومة الشرعية

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي، أن الحكومة الشرعية تُشكل باتفاق بين مجلسي النواب والدولة طبقا للإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، مشيرا إلى أن زيارته لدولة تركيا كانت ناجحة، إذ تفهم الرئيس التركي وجهة نظر الوفد الليبي وأدرك الأوضاع هناك

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